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比利時允許公務員收工已讀不回 提高打工仔生活質素

環球社會熱點 17:30 2022/02/04

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職場工作節奏急促，很多打工仔放工後仍不時要回覆電郵或公司訊息。比利時政府近日頒布一項新法案，批准數萬名公務員放工收到公事訊息可已讀不回，希望可達到帶頭作用改善打工仔的生活質素。

日本智庫：需請多500萬外勞 維持2040經濟增長目標 【下一頁】

根據比利時政府推出的新法案，全國約6.5萬名公務員放工後無需再回覆公事訊息。副首相兼公務員事務部長Petra De Sutter表示，上述措施是為打擊聯邦政府公務員出現過度工作壓力和倦怠。

按照新規定，除非政府部門出現特殊和無法預計的情況，否則不能在放工時間聯絡公務員，要直至工作時間才能要求公務員處理公事。法案更確保公務員在放工時間已讀不回，也不會遭到上司懲處或面對差別待遇。

如果出現特殊情況，工會和管理層可以作出明確協議，但政府強調必須尊重公務員的家庭、休息時間和假期。

Panasonic料推4天工作制 鼓勵員工遙距工作 【下一頁】

政府發言人指出私營部門也正在制定同類安排，政府會在本月提供詳情。

比利時聯邦政府也正考慮安排全職員工改行4天工作周，每周工時限制於38至40小時，讓打工仔能夠在工作及生活之間取得更佳平衡。

法國早於2016年推出同類措施，意大利、西班牙及愛爾蘭等國亦相繼效仿。葡萄牙去年亦已立法規定，僱主在非工作時間應避免與僱員聯繫，包括實體辦公室以及遙距工作人員，違者可能面臨罰款。

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責任編輯：鄭錦玲

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