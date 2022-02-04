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【二手樓價】鄰座有確診　反成置業契機　低市價寶馬山花園三房戶

股樓投資 17:32 2022/02/04

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雖然北角寶馬山花園第2座有確診個案，但未有嚇怕買家。有買家日前以逾千萬元購入鄰座的三房單位。 

世紀21北山地產營業董事嚴智贇說，北角寶馬山花園1座低層C室，實用面積830平方呎，三房間隔，座向西面，外望景觀開揚，獲區外換樓客以約1,635萬元承接，實用呎價約19,699元，低於市價水平。   

據了解，原業主於2011年7月以1,138萬元購入上址，持貨逾10年至，現賬面獲利497萬元，物業期內升值約44%。 

延伸閱讀 長沙灣映築加推68伙　兩房折實689.98萬起 【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 世紀21 寶馬山花園

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