【二手樓價】鄰座有確診　反成置業契機　低市價寶馬山花園三房戶

雖然北角寶馬山花園第2座有確診個案，但未有嚇怕買家。有買家日前以逾千萬元購入鄰座的三房單位。

世紀21北山地產營業董事嚴智贇說，北角寶馬山花園1座低層C室，實用面積830平方呎，三房間隔，座向西面，外望景觀開揚，獲區外換樓客以約1,635萬元承接，實用呎價約19,699元，低於市價水平。

據了解，原業主於2011年7月以1,138萬元購入上址，持貨逾10年至，現賬面獲利497萬元，物業期內升值約44%。

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