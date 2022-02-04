▲ 【A股期貨】證監會論文：MSCI A股期貨增長走勢勝恒生科指期貨同期表現

證監會發表《2021 年環球及香港證券市場回顧》研究論文，當中專題分析科技股及MSCI中國A50互聯互通指數期合約。證監會指出，去年10月推出的MSCI A股期貨以成交量和未平倉合約量計，已成為港交所 （00388） MSCI 指數衍生產品中最大的指數期貨。

證監會指出，2021年10月18日至12月31日期間，MSCI A股期貨的平均每日成交量為11,558張合約，名義價值為7.94億美元（約62億港元）。截至去年底，MSCI A股期貨未平倉合約數量上升至31,710張合約，名義價值為21.67億美元（約169億港元）。

證監會續指，MSCI A股期貨的增長似乎已經超過另一隻快速增長的指數期貨--恒生科技指數期貨，A股期貨的的成交量和未平倉合約數量都超出恒生科指同期表現。

去年港股明顯跑輸A股、美股等主要市場，證監會形容調整主因是由於大型內地科技股因所從事的行業受制於內地收緊監管政策而表垷遜色所致。

科技股佔成交35% 換手率為其他藍籌一倍

證監續指，香港市場科技股重要性不斷提高，去年科技股佔港股成交額的35%，較五年前2016年的9%大增，而科技股以外的恒指成分股的佔比由2016年的45%下跌至27%。另外，恒生科技指數的流通速率（全年成交相對市值比例）由2016年的49%上升至 99%，遠高於科技股以外恒指成分股的46%。

證監表示科技成交活躍同樣適用於美股，美股五大科技股的平均每日成交額約為五大傳統行業股的4倍，科技股相對較為波動，可能對大市構成影響。

*牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！＊即睇《開市追揸沽》*

相關文章：

【傳統智慧】機構投資者佔比愈高、股市波動性愈低？ 金管局研究咁樣講...

【虛擬資產監管】BITO類產品或可售予散戶 證監會更新虛擬資產監管框架