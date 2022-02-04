【印度疫情】官方死亡人數破50萬 專家估計最少300萬

印度新冠肺炎疫情持續，過去單日新增超過1,000名患者死亡，新冠死亡數字突破50萬人。有專家指，相信當局未能完全統計死亡數字，估計去年年中時，當地已經有300萬人死於新冠肺炎。

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印度官方數字指，去年7月中有40萬人死於新冠肺炎，死亡數字屬全球第4多，過去單日錄1,072人死亡，並於周五（4日）累計超越50萬。但有不少專家認為，由於當局統計方法不完善、死亡人數應高於官方數字。印度至今有4,195萬人染疫，屬全球第2多。

印度管理學院、艾哈邁達巴德分校助理教授圖姆貝（Chinmay Tumbe）於《科學》學術期刊發表的研究，使用3個不同數據庫作統計，估計於去年年中，印度已經有300萬人死於新冠肺炎。

然而，印度政府於上月發表聲明駁斥，指研究毫無根據，強調當局有完整出生及死亡報告系統。

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事實上，印度各邦整理及收集區內通報的死亡數字後再遞交予中央政府；在過去數個月很多邦亦陸續更新死亡人數，表示由於行政失誤及民眾延遲辦理死亡登記，使死亡數字大幅滯後。

當局於上月放寬強制檢測指引，讓各邦決定是否讓確診接觸者接受強制檢測。然而，由於檢測數字大幅下降，當局其後修改指引，警告地方政府會錯失控制疫情時機。

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責任編輯：郭麗明