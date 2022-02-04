  • 16°C
香港時間 : 2022204日 (五) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【印度疫情】官方死亡人數破50萬 專家估計最少300萬

環球社會熱點 17:45 2022/02/04

分享：

印度新冠肺炎疫情持續，過去單日新增超過1,000名患者死亡，新冠死亡數字突破50萬人。有專家指，相信當局未能完全統計死亡數字，估計去年年中時，當地已經有300萬人死於新冠肺炎。

世衛指歐洲疫情進入最後階段 將步入長期平靜期 【下一頁】

印度官方數字指，去年7月中有40萬人死於新冠肺炎，死亡數字屬全球第4多，過去單日錄1,072人死亡，並於周五（4日）累計超越50萬。但有不少專家認為，由於當局統計方法不完善、死亡人數應高於官方數字。印度至今有4,195萬人染疫，屬全球第2多。

印度管理學院、艾哈邁達巴德分校助理教授圖姆貝（Chinmay Tumbe）於《科學》學術期刊發表的研究，使用3個不同數據庫作統計，估計於去年年中，印度已經有300萬人死於新冠肺炎。

然而，印度政府於上月發表聲明駁斥，指研究毫無根據，強調當局有完整出生及死亡報告系統。

印度8旬老伯連打12針 稱接種後病痛全消 【下一頁】

事實上，印度各邦整理及收集區內通報的死亡數字後再遞交予中央政府；在過去數個月很多邦亦陸續更新死亡人數，表示由於行政失誤及民眾延遲辦理死亡登記，使死亡數字大幅滯後。

當局於上月放寬強制檢測指引，讓各邦決定是否讓確診接觸者接受強制檢測。然而，由於檢測數字大幅下降，當局其後修改指引，警告地方政府會錯失控制疫情時機。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

反對美墨圍牆飽受右翼威脅 德州蝴蝶保育中心被迫關閉
今日
反對美墨圍牆飽受右翼威脅 德州蝴蝶保育中心被迫關閉
拜登證實ISIS領袖自爆身亡 直斥其不願面對罪行懦弱
今日
拜登證實ISIS領袖自爆身亡 直斥其不願面對罪行懦弱
德州家長不滿特朗普變惡霸 要求學校下架米歇爾傳記
今日
德州家長不滿特朗普變惡霸 要求學校下架米歇爾傳記
【新冠疫苗】南非藥廠自行研發非洲首疫苗 用Moderna公開數據
今日
【新冠疫苗】南非藥廠自行研發非洲首疫苗 用Moderna公開數據
英國首相府大地震 約翰遜4名幕僚同日集體辭職
今日
英國首相府大地震 約翰遜4名幕僚同日集體辭職

你可能感興趣

反對美墨圍牆飽受右翼威脅 德州蝴蝶保育中心被迫關閉
今日 15:37
反對美墨圍牆飽受右翼威脅 德州蝴蝶保育中心被迫關閉
拜登證實ISIS領袖自爆身亡 直斥其不願面對罪行懦弱
今日 15:04
拜登證實ISIS領袖自爆身亡 直斥其不願面對罪行懦弱
德州家長不滿特朗普變惡霸 要求學校下架米歇爾傳記
今日 14:15
德州家長不滿特朗普變惡霸 要求學校下架米歇爾傳記
疫情 傳染病 印度 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間18:00）

下一篇文章

比利時允許公務員收工已讀不回 提高打工仔生活質素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間18:00）
南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
港產王妃文雅麗大仔做模特搵真銀 拒要丹麥王室贊助
港產王妃文雅麗大仔做模特搵真銀 拒要丹麥王室贊助
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款