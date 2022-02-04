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【百物騰貴】亞馬遜會員服務四年來首次加價　Amazon Prime費用上調超過15%

環球政經 18:15 2022/02/04

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亞馬遜（美：AMZN）的付費會員服務Amazon Prime，自2018年來宣布首次加價，會費的上調幅度最高達16.8%。新加入會員將由本月18日開始新收費，至於現有會員將在3月25日才實施新收費。新措施將只會針對1.26億美國本土用戶，包括香港在內的海外地區用戶暫時未受影響。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析    電動車股你要識

全新的Amazon Prime會員月費，會從12.99美元（約101港元）提升到14.99美元（約117港元），升幅約15.4%；年費則從119美元（約928港元）提升至139美元（約1,084港元），升幅約16.8%。

【大行報告】 大摩續看好具創新藥產品綫藥企 首選呢兩隻生物科技股【見下頁

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亞馬遜在剛發表的2021年第四季財報上提到，在過去的幾年裡，亞馬遜增加了更多可用的產品選擇，包括快速、免費及無限制的Prime送貨服務、更多獨家優惠和折扣，以及更多包括電視、電影、音樂和書籍在內的高質素數碼娛樂。隨著Amazon Prime的會員權益持續擴展，加上工資和運輸成本上升，這些因素都使得亞馬遜有需要提升Amazon Prime美國會員的收費。

【同場加映】青姐話：未到年廿八    提早洗邋遢

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責任編輯：嚴浩文
 

 

 

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