  • 16°C
香港時間 : 2022204日 (五) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本智庫：需請多500萬外勞 維持2040經濟增長目標

環球經濟金融 17:14 2022/02/04

分享：

受新冠肺炎疫情影響，日本一直未有放寬外國勞工入境條件。日本有多個智庫發表聯合報告，指出如要按照政府訂立的經濟增長目標，年度平均1.24%，在2040年時日本需要增加4倍外國勞動力才能維持。

日本美味棒唔再賣10日圓 不敵通脹43年來首加價 【下一頁】

由隸屬外務省旗下的國際協力機構（JICA）等多個智庫撰寫的聯合報告中，按照日本政府長期經濟預測，維持經濟每年平均增長1.24%，日本需要在2040年時，引入674萬外國勞工。目前，日本有172萬外國勞工，即未來18年內需增加逾500萬。

JICA理事長北岡伸一周四（3日）指出，日本需商討如何依照緊急需求而接受更多外國勞工，必須採取行動長期吸引更多外國勞工。報告亦預計，日本本土勞動力會在未來20年縮減超過10%。

日本央行預計 物價將進一步上升 【下一頁】

報告顯示，日本受惠於自動化科技投資，預期未來每年可有1%的資產增加。假如缺少有關投資，日本2040年時需要高達2,100外國勞動力，才能滿足政府的經濟增長目標。

現時日本多數外國勞工來自中國及越南，報告估計未來20年內，其他地區如柬埔寨及緬甸等國的的外國勞動力將持續增加。但報告警告，若維持現時的入境系統，外國勞動力求過於供的情況勢必不斷存在。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Panasonic料推4天工作制 鼓勵員工遙距工作
2022/01/07
Panasonic料推4天工作制 鼓勵員工遙距工作
打破通用汽車近百年壟斷 豐田問鼎美國2021銷量冠軍
2022/01/05
打破通用汽車近百年壟斷 豐田問鼎美國2021銷量冠軍
全球經濟總量料明年破780萬億 印度未來兩年超法趕英
2021/12/27
全球經濟總量料明年破780萬億 印度未來兩年超法趕英
日本鮮奶產能過剩 岸田文雄籲多飲一杯減浪費
2021/12/23
日本鮮奶產能過剩 岸田文雄籲多飲一杯減浪費
原材料供應鏈問題拖累 日本麥當勞暫時只賣細薯條
2021/12/21
原材料供應鏈問題拖累 日本麥當勞暫時只賣細薯條

你可能感興趣

Panasonic料推4天工作制 鼓勵員工遙距工作
17:11 2022/01/07
Panasonic料推4天工作制 鼓勵員工遙距工作
打破通用汽車近百年壟斷 豐田問鼎美國2021銷量冠軍
14:35 2022/01/05
打破通用汽車近百年壟斷 豐田問鼎美國2021銷量冠軍
全球經濟總量料明年破780萬億 印度未來兩年超法趕英
18:19 2021/12/27
全球經濟總量料明年破780萬億 印度未來兩年超法趕英
經濟 疫情 日本 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 中國 柬埔寨 緬甸 越南

上一篇文章

比利時允許公務員收工已讀不回 提高打工仔生活質素

下一篇文章

反對美墨圍牆飽受右翼威脅 德州蝴蝶保育中心被迫關閉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間18:00）
南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
港產王妃文雅麗大仔做模特搵真銀 拒要丹麥王室贊助
港產王妃文雅麗大仔做模特搵真銀 拒要丹麥王室贊助
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款