日本智庫：需請多500萬外勞 維持2040經濟增長目標

受新冠肺炎疫情影響，日本一直未有放寬外國勞工入境條件。日本有多個智庫發表聯合報告，指出如要按照政府訂立的經濟增長目標，年度平均1.24%，在2040年時日本需要增加4倍外國勞動力才能維持。

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由隸屬外務省旗下的國際協力機構（JICA）等多個智庫撰寫的聯合報告中，按照日本政府長期經濟預測，維持經濟每年平均增長1.24%，日本需要在2040年時，引入674萬外國勞工。目前，日本有172萬外國勞工，即未來18年內需增加逾500萬。

JICA理事長北岡伸一周四（3日）指出，日本需商討如何依照緊急需求而接受更多外國勞工，必須採取行動長期吸引更多外國勞工。報告亦預計，日本本土勞動力會在未來20年縮減超過10%。

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報告顯示，日本受惠於自動化科技投資，預期未來每年可有1%的資產增加。假如缺少有關投資，日本2040年時需要高達2,100外國勞動力，才能滿足政府的經濟增長目標。

現時日本多數外國勞工來自中國及越南，報告估計未來20年內，其他地區如柬埔寨及緬甸等國的的外國勞動力將持續增加。但報告警告，若維持現時的入境系統，外國勞動力求過於供的情況勢必不斷存在。

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責任編輯：吳漢培