  • 16°C
香港時間 : 2022204日 (五) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行優惠】Mox推K11 Art Mall限時禮遇 用Mox Card消費賺取250 K Dollar 更可享1小時免費泊車

理財智慧 17:29 2022/02/04

分享：

Mox推K11 Art Mall限時禮遇，由即日起至3月13日，使用Mox Card消費可以賺取高達250 K Dollar，簽賬合資格消費更可享一小時免費泊車禮遇。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

只要同日簽帳額滿600元，即可獲贈35K Dollar，同日簽帳額滿1500元，即可獲贈75K Dollar，而同日簽帳額滿3600元，即可獲贈140K Dollar。同日簽賬是憑同一合資格Mox Card於K11 Art Mall之商戶所發出之不多於 4 張的合資格收據計算，如使用2張或以上合資格收據，必須由至少2間不同商户發出。

兌換方法：

日期： 2022年2月1日至3月13日

地點： 尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下禮賓部

時間： 10am - 10pm

 

【新冠病毒】醫管局放寬新冠病毒病人出院指引 以騰出病床應對農曆新年後個案 【下一頁

【兼職推介】WTC Marketing請展覽助理 主要協助展覽場地裝飾及貨物進出 時薪60元至90元 【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 Mox 虛擬銀行 香港 尖沙咀

上一篇文章

【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?

下一篇文章

【北京冬奧】北京冬奧開幕在即 張藝謀：集中表現中國現代和未來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
【盆菜中伏】三大盆菜「中伏」事件你遇過未? 5星級酒店盆菜原來要自己砌 「冰鎮盆菜」又出現
【盆菜中伏】三大盆菜「中伏」事件你遇過未? 5星級酒店盆菜原來要自己砌 「冰鎮盆菜」又出現
【阿里巴巴9988】 阿里部署以M2C模式 拓展內地發展中地區
【阿里巴巴9988】 阿里部署以M2C模式 拓展內地發展中地區
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
【有相睇】暖爸暖媽添丁急換樓　喜遇企理三房有價講　開心購入葵涌芊紅居
【有相睇】暖爸暖媽添丁急換樓　喜遇企理三房有價講　開心購入葵涌芊紅居
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款