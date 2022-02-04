【虛擬銀行優惠】Mox推K11 Art Mall限時禮遇 用Mox Card消費賺取250 K Dollar 更可享1小時免費泊車

Mox推K11 Art Mall限時禮遇，由即日起至3月13日，使用Mox Card消費可以賺取高達250 K Dollar，簽賬合資格消費更可享一小時免費泊車禮遇。

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只要同日簽帳額滿600元，即可獲贈35K Dollar，同日簽帳額滿1500元，即可獲贈75K Dollar，而同日簽帳額滿3600元，即可獲贈140K Dollar。同日簽賬是憑同一合資格Mox Card於K11 Art Mall之商戶所發出之不多於 4 張的合資格收據計算，如使用2張或以上合資格收據，必須由至少2間不同商户發出。

兌換方法：

日期： 2022年2月1日至3月13日

地點： 尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下禮賓部

時間： 10am - 10pm

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責任編輯：羅浩濂