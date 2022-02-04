【大行點睇】花旗首予半新股泉峰控股「買入」評級　指其為全球戶外電動電源第二大供應商

花旗首予泉峰控股(02285) 「買入」評級，目標價看65元，指泉峰榮登戶外電動電源全球第二大供應商，及2020年電動工具市場第7名，該兩個市場佔公司2020年總收入分別44%及55%，預期收入及利潤3年複合年增長率分別為27%及68%，主要是基於產品由汽油驅動轉至鋰離子電池，屬有利的產品升級趨勢。加上泉峰旗下五個品牌可互相交換電池，既可增加客戶的忠誠度，又可增加收入。

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該行稱，由於泉峰的渠道和產品準備就緒，看起來處於有利地位，能與行業巨頭競爭，首予泉峰「買入」評級。

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