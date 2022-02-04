【異動板塊】冬奧正式開幕　體育用品股全綫向上

體育用品股今日全綫造好，李寧(02331)漲超7%，安踏體育(02020)漲超6%，特步國際(01368)漲4%。

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滙豐研究發表報告指出，中國體育用品股股價於去年下半年受累於疫情反覆爆發，加上消費者情緒減弱，開始削弱行業增長。該行料2022財年由於疫情及宏觀不利因素令消費者支出受壓，市場對運動服及服裝和鞋類商品需求疲軟，預期體品股行業今年按年增長8.8%，遠低於15%的趨勢線，當中服裝和鞋類行業增長估計由2021年的17%大幅放緩至2022年的4%。不過，該行認為這只屬短暫性的緩衝，長期仍然看好有關行業。

品牌方面偏好特步，維持「買入」評級，認為其有自我提升的空間和更多正面盈利催化劑；將安踏、李寧及滔搏（06110）的「買入」評級下調至「持有」，目標價分別削至122.7、77.1及7.4元。另維持對製造商申洲及裕元（00551）「買入」評級。

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