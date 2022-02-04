  • 16°C
香港時間 : 2022204日 (五) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動板塊】冬奧正式開幕　體育用品股全綫向上

股樓投資 17:45 2022/02/04

分享：

體育用品股今日全綫造好，李寧(02331)漲超7%，安踏體育(02020)漲超6%，特步國際(01368)漲4%。

同場加映    【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

滙豐研究發表報告指出，中國體育用品股股價於去年下半年受累於疫情反覆爆發，加上消費者情緒減弱，開始削弱行業增長。該行料2022財年由於疫情及宏觀不利因素令消費者支出受壓，市場對運動服及服裝和鞋類商品需求疲軟，預期體品股行業今年按年增長8.8%，遠低於15%的趨勢線，當中服裝和鞋類行業增長估計由2021年的17%大幅放緩至2022年的4%。不過，該行認為這只屬短暫性的緩衝，長期仍然看好有關行業。

品牌方面偏好特步，維持「買入」評級，認為其有自我提升的空間和更多正面盈利催化劑；將安踏、李寧及滔搏（06110）的「買入」評級下調至「持有」，目標價分別削至122.7、77.1及7.4元。另維持對製造商申洲及裕元（00551）「買入」評級。

【2022年部署】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映    【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 周兆邦

李寧（02331） 港股

上一篇文章

【消費資訊】東亞信用卡獲額外獎賞！ELEMENTS圓方推兩大消費著數優惠

下一篇文章

【二手樓價】藍籌屋苑大減逾12.2%新春沽貨　康怡花園兩房跌穿800萬　創近期成交價新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
【盆菜中伏】三大盆菜「中伏」事件你遇過未? 5星級酒店盆菜原來要自己砌 「冰鎮盆菜」又出現
【盆菜中伏】三大盆菜「中伏」事件你遇過未? 5星級酒店盆菜原來要自己砌 「冰鎮盆菜」又出現
【阿里巴巴9988】 阿里部署以M2C模式 拓展內地發展中地區
【阿里巴巴9988】 阿里部署以M2C模式 拓展內地發展中地區
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
【有相睇】暖爸暖媽添丁急換樓　喜遇企理三房有價講　開心購入葵涌芊紅居
【有相睇】暖爸暖媽添丁急換樓　喜遇企理三房有價講　開心購入葵涌芊紅居
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款