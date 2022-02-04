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【大行點睇】瑞信料比亞迪或向Tesla提供電池　 股價急升7%

股樓投資 17:19 2022/02/04

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瑞信發表研究報告指，比亞迪(01211)今年1月份銷量按年增長125%至9.54萬輛，高於該行預期的約8.5至9.5萬輛，但按月比較下跌4%，主要由於適逢農曆新年，銷售日子較上月少。該行表示，比亞迪混合動力汽車銷量期內創新高，清、宋及唐系列銷量分別按月上升7%、9%及3%，預期西安廠房生產已恢復正常；另外「海豚」純電動轎車銷量亦按月增長6%，亦創新高。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

比亞迪日前宣布自2月1日起全面上調售價，升幅介乎每輛1,000至7,000元人民幣，預期將抵銷政府削減補貼及電池原材料成本上漲帶來的負面影響。管理層預期今年電池產量為90至100GwH，認為比亞迪有可能會供應予特斯拉(美：TSLA)歐洲工廠。

考慮到政府補貼下降帶來的利潤率壓力，以及電池原材料價格上漲，預期比亞迪將透過調整價格、減少經銷商補貼等降低成本。瑞信維持目標價為380元，相當於2022年預測市盈率約158倍，評級「跑贏大市」，看好其長期發展前景。

【2022年部署】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽

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撰文 : 周兆邦

比亞迪股份（01211） 港股

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