  • 16°C
香港時間 : 2022204日 (五) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

光大環境257升近3% 中綫值得持有？

股市 14:15 2022/02/04

分享：

光大環境 （00257） 股價今日升近3%，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）上周指光大環境長期業務表現穩定，加上有收息條件，光大環境現價值得持有嗎？想聽詳細策略分析，立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

*牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！*即睇《開市追揸沽》*

Time code
01：08 - 港股今日焦點速覽　
01：41 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：15 - 亞太股市早段市況速報
03：39 - Meta（FB.US）業績差拖累美股投資信心   瘋狂波動格局持續？
04：23- 美股難再彈升破頂
06：13- 美股要小心大跌   隨時有大調整
07：05- 哪些美股值得睇好？
09：02 - 觀眾問股：Meta（FB.US）大瀉對騰訊 （00700） 影響如何？
11：03 - 港股上日市況速覽
11：53- 恒指牛年跌逾兩成   虎年開局怎預示？
12：55 - 恒指全年可觀   預計銀行股、內房股等傳統股繼續強勢
14：22 - 預計美國上半年加息力度大    預料恒指第二季中後段才開始好轉
15：40 - 今年內地料相對鬆綁隱經濟    對港股有相對支持
16：19 - 觀眾問股：如香港疫情轉差   對股市影響多大？
17：22 - 英倫銀行加息0.25厘  滙豐 （00005） 可再追入？短期可上60元？
20：44 - 東亞銀行 （00023） 可否受惠加息？選中銀香港 （02388） 、渣打 （02888） 更好
22：01 - 港股開市前市況速報
23：58 - ET個股推介：中海油 （00883）
27：18 - 消息股速報：比亞迪 （01211） 、網龍 （00777） 、新創建 （00659） 、晶苑國際 （02232） 、愛康醫療 （01789） 、日清食品 （01475）
28：43 - 觀眾問股：九龍倉 （01997） 未有貨前景點睇？值得留意？
30：39 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 今日開市可入一注收息？
31：37 - 觀眾問股：電動車股今年點睇？吉利汽車 （00175） 29元買入可否重上20元？
33：46 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 61元有貨怎操作？
35：16 - 觀眾問股：友邦 （01299） 今年策略如何？上望多少？保險股今年前景點睇？
36：34 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 仍然可以？
38：23 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 20元買入甚麼價位要止蝕？
39：20 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 6.8元有貨現價止蝕？
40：23 - 觀眾問股：Google（GOOG.US）vs Amazon（AMZN.US）跟入邊隻更值搏？買賣策略如何？
43：38 - 港股開市初段市況速報
44：00 - 觀眾問股：政府指第五波疫情一發不可收拾    港股注定向下？想炒宅經濟股香港科技探索 （01137） 怎部署？ 
46：36 - 觀眾問股：華能國際電力 （00902） 4.5元買入有機會返家鄉？
49：20 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 15.1元買入點睇？
51：00 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 可否低撈？搏股價低無可低
53：04 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.72元買入可繼續持有？
54：53 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 現價可買入嗎？港華智慧能源 （01083） 更值搏？
56：57 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 現價可買入嗎？策略如何？
58：07 - 觀眾問股：瑞聲科技 （02018） 未有貨可以買入嗎？
1：00：15 - 港股開市初段市況速報
1：00：28 - 科技股、新能源車股速報
1：01：18 - 消息股跟進：比亞迪 （01211） 、網龍 （00777） 、新創建 （00659） 、晶苑國際 （02232） 、愛康醫療 （01789） 、日清食品 （01475）
1：01：49 - 銀行股、濠賭股速報
1：02：37 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預計銀行股、內房股繼續強勢
今日
港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預計銀行股、內房股繼續強勢
美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？
今日
美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？
滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？
今日
滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？
友邦1299升逾半成有望衝上90元？保險股虎年策略速睇
今日
友邦1299升逾半成有望衝上90元？保險股虎年策略速睇
中國平安2318股價升逾4% 受惠內地放水憧憬下行格局已打破？
今日
中國平安2318股價升逾4% 受惠內地放水憧憬下行格局已打破？

你可能感興趣

港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預計銀行股、內房股繼續強勢
今日 11:45
港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預計銀行股、內房股繼續強勢
美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？
今日 12:30
美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？
滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？
今日 11:26
滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？

最新專欄文章 更多

Google（GOOG.US）、Amazon（AMZN.US）跟入邊隻？
今日
Google（GOOG.US）、Amazon（AMZN.US）跟入邊隻？
友邦1299升逾半成有望衝上90元？保險股虎年策略速睇
今日
友邦1299升逾半成有望衝上90元？保險股虎年策略速睇
煤氣（00003）vs港華智慧能源 （01083） 哪股更值搏？
今日
煤氣（00003）vs港華智慧能源 （01083） 哪股更值搏？
中國平安2318股價升逾4% 受惠內地放水憧憬下行格局已打破？
今日
中國平安2318股價升逾4% 受惠內地放水憧憬下行格局已打破？
國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低
今日
國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低
股票 港股 光大環境（00257）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】納指期貨升1.5%　亞馬遜升逾12%、Snap大漲52%（不斷更新）
【美股期貨】納指期貨升1.5%　亞馬遜升逾12%、Snap大漲52%（不斷更新）
【開市9點半】港股虎年有望紅盤高開　滙豐阿里外圍急升　高盛估計滙豐股息率將升至7厘
【開市9點半】港股虎年有望紅盤高開　滙豐阿里外圍急升　高盛估計滙豐股息率將升至7厘
【防疫措施】林鄭月娥下午5時半晤傳媒　馬鞍山重設「火眼實驗室」、將推全民「快速檢測」（不斷更新）
【防疫措施】林鄭月娥下午5時半晤傳媒　馬鞍山重設「火眼實驗室」、將推全民「快速檢測」（不斷更新）
【港股市況】恒生指數虎年紅盤高收升771點　阿里巴巴、友邦升逾5%　滙豐升近5%破頂（不斷更新）
【港股市況】恒生指數虎年紅盤高收升771點　阿里巴巴、友邦升逾5%　滙豐升近5%破頂（不斷更新）
【英國加息】滙豐倫敦越58關較港漲6%　英倫銀行加息0.25厘　近半委員籲加0.5厘
【英國加息】滙豐倫敦越58關較港漲6%　英倫銀行加息0.25厘　近半委員籲加0.5厘
【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款