▲ 【開工利是】鄭家純接掌有線即派3888元大利是 另加100元開工利是

新世界發展主席鄭家純正式入主有線寬頻 （01097） ，並出任集團主席後，即宣布夥集團副主席兼執行董事曾安業，向有線寬頻員工每人派發一次性的3,888元大利是，另加100元開工利是。

鄭家純與曾安業，今次將會以私人名義向員工派發一次性大利是，凡於2021年10月31日或之前入職的員工，將獲發一封3,888元大利是；而在同年11月1日或之後入職的員工，將可獲發一封888元的大利是。大利是將直接存入同事的發薪銀行戶口。

另外，集團亦向員工派發100元的開工大利是。

鄭家純去年11月斥逾2億元增持有線寬頻，悉數收購邱達昌及李思廉的持股，交易完成後，持股由31.5%增至72%。

同年11月底，鄭家純由有線寬頻集團副主席調任為主席，而曾安業則委任為副主席。

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