【機迷熱話】Game Boy不止可打機　澳洲YouTuber改裝成單反相機

▲ 最近一名澳洲YouTuber成功將Game Boy相機改裝成單鏡相機，能拍攝出清晰照片，甚至可調較焦距。（Twitter截圖）

任天堂Game Boy相信是不少玩家的童年回憶，公司曾於1998年推出一個能夠安裝在主機上的小型相機，當時可說是「潮物」！最近一名澳洲YouTuber成功將Game Boy相機，改裝成單反相機，拍攝出清晰照片，甚至可調較焦距。

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澳洲YouTuber「Conorsev」日前上傳一段關於改裝Game Boy相機的影片。在片段開首，他先拆解原本的Game Boy相機，並將電子連接器焊接到一個Arduino芯片上，可以讓拍攝到的照片變成數碼照片。之後，他將Game Boy相機的鏡頭換成Canon的DSLR數碼單反鏡頭，可以使相機拍攝出清晰的照片，同時可進行縮放、調較焦距等功能。

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Conorsev亦利用3D列印特製了一個轉換器，讓Canon的鏡頭刻在Game Boy相機上使用。為了進一步提高相片的質素，Conorsev還針對原本Game Boy進行改裝，加入了LCD屏幕來取代原有的點陣屏幕。

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責任編輯：廖淑瑩