  • 17°C
香港時間 : 2022205日 (六) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【機迷熱話】獨一無二！　澳洲YouTuber將Game Boy相機改裝成單鏡相機

16:00 2022/02/05

分享：

最近一名澳洲YouTuber成功將Game Boy相機改裝成單鏡相機，能拍攝出清晰照片，甚至可調較焦距。（Twitter截圖）

任天堂Game Boy相信是不少玩家的童年回憶，公司曾於1998年推出一個能夠安裝在主機上的小型相機，當時可說是「潮物」！最近一名澳洲YouTuber成功將Game Boy相機改裝成單鏡相機，能拍攝出清晰照片，甚至可調較焦距。

【機迷熱話】全球唯一一架Pokemon百萬單車！ 得獎者抽中後轉手賣出

澳洲YouTuber「Conorsev」日前上傳一段關於改裝Game Boy相機的影片。在片段開首，他先拆解原本的Game Boy相機，並將電子連接器焊接到一個Arduino芯片上，可以讓拍攝到的照片變成數碼照片。之後，他將Game Boy相機的鏡頭換成Canon的 DSLR數碼單鏡鏡頭，可以使相機拍攝出清晰的照片，同時可進行縮放、調較焦距等功能。

【私隱安全】網民改裝AirTag eBay發售 或衍生更嚴重私隱問題

Conorsev亦利用3D列印特製了一個能夠讓Cannon的鏡頭使用在Game Boy相機上的轉換器。為了進一步提高相片的質素，Conorsev還針對原本Game Boy進行改裝，加入了LCD屏幕來取代原有的點陣屏幕。

【機迷熱話】任天堂Switch銷量衝破1億大關 擊敗Wii、PS1紀錄

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：廖淑瑩

相關文章

【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家
2022/02/03
【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家

你可能感興趣

【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家
12:15 2022/02/03
【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家
攝影器材 硬件 電玩手遊 晶片 任天堂 YouTuber 澳洲 鏡頭 相機

下一篇文章

【加薪有望】IT人持續渴市　打工仔擁短缺技能　跳槽加薪1成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022壬寅虎年】黃大仙祠新年暫停開放　網上祈福、拜太歲方法一覽（附連結＋教學）
【2022壬寅虎年】黃大仙祠新年暫停開放　網上祈福、拜太歲方法一覽（附連結＋教學）
【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘 港銀爆加息搶客戰
【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘 港銀爆加息搶客戰
【人幣定存】人幣定存最高息13.88厘 7天短存不乏高息選擇
【人幣定存】人幣定存最高息13.88厘 7天短存不乏高息選擇
【港元定存】1年港元定存最高0.92厘 最多賺息逾9萬元
【港元定存】1年港元定存最高0.92厘 最多賺息逾9萬元
【港元定存】3個月港元定存最高4.68厘 虛銀鬥閃推破頂息
【港元定存】3個月港元定存最高4.68厘 虛銀鬥閃推破頂息
【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　龍鼠無吉星凡事不宜
【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　龍鼠無吉星凡事不宜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款