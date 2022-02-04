【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?

不少年輕人都有創業夢，但缺乏創業資金，是次《你財策劃師》的主角Matt是位生意人，今年只有37歲，過去多次創業的他，有成功也有失敗的嘗試，身家已逾千萬元。Matt剛剛將生意賣出而獲利，現正在等待適當機會，再投資其他潛在高增長的行業，所以目前唯一收入是手上的收租單位及車位。雖然太太都有工作，但收入不高，只會用作個人支出，所以家庭支出都是由Matt全部負責。



這次Matt主動跟《你財策劃師》欄主Alvin聯絡，想趁現在有時間而認真地檢視自己的財富組合，是否能夠達到期望的財務自由。Matt現時每月家庭支出為50,000元，一年則是60萬元，53%是兩個物業的按揭還款，家庭及個人開支只是2.3萬元，是很合理的金額，相比他的可投資資產金額來說，反映他不是胡亂花錢的人。

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假設債券組合的收益金額及借貸利率維持不變，一年的淨債券利息收益金額大約23.1萬元。另一方面，以現時租金收入計算，假設扣除稅務及其他項目後一年租金淨收入為14.8萬元，所以一年收入便有37.9萬元，換句話說，一年便要從儲蓄中補貼22.1萬元。如果每年生活費按通脹3%增長，而未運用的資產及儲蓄能夠達到每年平均回報4%，債券及物業收益維持不變，以90歲來估算，Matt需要有1,671萬元才能滿足期望的生活水平。他現時的財富組合中有淨值1,861萬元，但當中已經包括自住單位及出租單位，共值850萬元，再扣除債券組合淨值246萬元，真正能夠應付生活需要的資產，只有存款及強積金累算權益共765萬元，只是計算到的需要金額的45.8%，並不足夠。

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不過計算時並未扣除將來的潛在增加及減少支出，包括完成按揭還款後家庭支出會大減；未來需要支付子女教育基金，及Matt將會再度創業的投資金額等，所以有很多仍未確定而對將來現金流影響很大的變數，Alvin建議Matt要定期檢討來評估進度。

持有大量現金肯定會影響財富組合的收益，Matt亦有同感，所以他也在打算應該增加投資在債券組合，或是多買一個物業來收租。筆者的建議是兩者都非最好想法，因為會導致過度集中令風險增加。他可以考慮投資在未有的資產，包括基金及儲蓄保險等，最重要是先了解將來需要現金流的時間，及所持有資產是否可以提供所需金額。

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今天Matt只是37歲，說到退休似乎來日方長，很多變數會出現，而且Matt現時已經有這個財富水平，屬實難能可貴，而他亦會密切留意市場發展，尋求適當再次創業的機遇，所以目前不需要過度擔憂退休問題。反而他應該考慮怎樣配置現有資金及資產，確保組合表現能夠有效減少將來受不可控的市場因素影響。

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至於兩種收益資產的表現，則需要認真了解。扣除稅項支出後，估計收租物業一年租金收益金額為14.8萬元，物業現值為650萬元，所以租金收益率只有2.28厘，這不是保證收益，明顯地並非吸引的收益率。

債券組合方面，總利息收益除以實際投資金額估計能達到9.36%，非常吸引。但筆者注意到Matt所投資的4隻債券，由沒有評級到AA+信貸級別，而且有3隻是可贖回債券，意思是債券發行機構能夠按條款而以指定價贖回債券，投資者不能拒絕，而贖回債券的時間是每6個月便可以選擇贖回，因此Matt的債券組合可控性並不高，隨時半年後便需要再選擇其他債券。

除了退休之外，Matt家庭另一個未來主要潛在支出是兩名孩子的教育基金需要，但Matt已清楚表明他並非必須安排孩子海外升學，因為他亦是在香港讀大學，亦是在香港認識了一些商業合作夥伴才能夠有創業機會。所以他認為讀書並非一定要海外才有更好發展。

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Matt認為創業屬於高風險的投資，所以他在財富管理中想尋找一些較平穩增長的工具，他個人對直接投資股票興趣不大，因以往曾經有很深刻的虧損，而自己亦不認識基金，所以才聽取建議而投資債券組合。只是以風險來說，持有過百隻債券的債券基金的風險比只集中在幾隻債券的債券組合為低，而回報方面，兩種做法都能夠提供相類似的回報，因此筆者亦建議他不妨可以去多認識基金投資。另一種可以考慮的工具便是保險公司的儲蓄保單，Matt不想花太多時間在管理財富上，所以以上所提及的都是一些適合他的理財工具，可以透過分散投資來減低過度集中風險，亦能夠有機會接觸世界不同市場的機遇，不妨趁這刻考慮及做好配置。

以上內容輯錄自《你財策劃師》專欄

撰文：林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名：你財策劃師

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責任編輯：陳詠妍