【北京冬奧】北京冬奧開幕在即 張藝謀：集中表現中國現代和未來

北京冬奧將會於今晚（2月4日）8時正式開幕，開閉幕禮找來張藝謀作總導演，張藝謀表示，開幕式在核心環節和規定動作上大膽創新，實現多個前所未有，特別是點火儀式，更是創意的重中之重。

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整個開幕禮的核心思想為構建人類命運共同體，並以簡約、安全、精彩為創作原則，開幕儀式全長約100分鐘，參演人數約3千人，張藝謀指出開幕式從創作開始，一直都很明確要集中表現中國的現代和未來。開幕式的每一環節，每一分鐘，實際上都寫滿了中國文化，整體的創意和創新，都體現了中國人的價值觀念和哲學思想，他形容這是更深層次的文化自信。

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屆時儀式將向全球直播，屆時全球將有數十億觀眾，共同欣賞及觀看。新華社早前報道，考慮到氣溫、防疫等因素，開幕儀式將文藝表演與儀式環節，融為一體，通過融入科技創新、低碳環保及運動健康理念，努力呈現精彩的儀式效果，展現自然之美、人文之美和運動之美。

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記者：鄭日棱