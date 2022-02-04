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【第五波疫情】希慎助政府設立「衛星社區疫苗接種中心」接種復必泰疫苗　2月11日起運作

Hot Talk 17:00 2022/02/04

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【第五波疫情】希慎助政府設立「衛星社區疫苗接種中心」接種復必泰疫苗　2月11日起運作

第五波疫情嚴峻，希慎 （00014） 協助政府在禮頓中心設立「衛星社區疫苗接種中心」，方便市民接種疫苗，對抗疫情，並將於2月11日（星期五）開始運作。希慎主席利蘊蓮表示，為市民接種疫苗，對社會回復正常，至關重要，相信在銅鑼灣利園增設一個非政府的疫苗接種中心，在運作和宣傳推廣上，均有助疫苗接種的工作。

禮頓中心衛星社區疫苗接種中心每日上午8時至下午8時提供服務，下午1時半至2時半為清潔時間。接種中心不會即場派發「即日籌」。合資格人士可選擇在此接種第一劑、第二劑、第三劑復必泰疫苗。

羅致光指政府研強檢無法上班可視為病假【下一頁】
　　 
接種中心位於銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心7樓停車場，經改裝作為疫苗接種中心，設有專用升降機由地下直達7樓，屆時地下會備有適當指示。此衛星中心由中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心的醫療機構營運。
　　 
政府同時將由2月11日起在禮頓中心UG層G10號鋪，設「新冠疫苗接種資源中心」，為市民提供有關新冠疫苗的資訊，包括接種疫苗地點和本港接種疫苗的最新情況等。

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*港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？*即睇《ET開市直擊》*

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