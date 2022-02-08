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【第五波疫情】希慎「衛星社區接種中心」即日起接受預約、接種復必泰　周五起投入運作（第二版）

Hot Talk 14:07 2022/02/08

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【第五波疫情】希慎助政府設立「衛星社區疫苗接種中心」接種復必泰疫苗　2月11日起運作

第五波疫情嚴峻，希慎 （00014） 協助政府在禮頓中心設立「衛星社區疫苗接種中心」，方便市民接種疫苗，並將於周五（11日）開始運作。該疫苗接種中心今早9時起開始接受預約，周五起開始為市民接種疫苗，不設「即日籌」。

接種中心位於銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心7樓停車場，經改裝作為疫苗接種中心，設有專用升降機由地下直達7樓，屆時地下會備有適當指示。此衛星中心由中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心的醫療機構營運。

消息：單日確診逾625宗、商場料納疫苗通行證範圍　林鄭：堅持動態清零符香港實情｜【下一頁】

商場或被納入疫苗通行證範圍　零售收租股個別發展　利福國際半日挫3.8%、九置逆市升｜【下一頁】

禮頓中心衛星社區疫苗接種中心每日上午8時至下午8時提供服務，下午1時半至2時半為清潔時間。合資格人士可選擇在此接種第一劑、第二劑、第三劑復必泰疫苗。

政府同時將由2月11日起在禮頓中心UG層G10號鋪，設「新冠疫苗接種資源中心」，為市民提供有關新冠疫苗的資訊，包括接種疫苗地點和本港接種疫苗的最新情況等。

希慎主席利蘊蓮表示，為市民接種疫苗，對社會回復正常，至關重要，相信在銅鑼灣利園增設一個非政府的疫苗接種中心，在運作和宣傳推廣上，均有助疫苗接種的工作。

羅致光指政府研強檢無法上班可視為病假｜【下一頁】
　　 
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港股 希慎興業（00014） 疫情 BioNTech 利蘊蓮 疫苗 利園 Lees Garden 銅鑼灣 希慎

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