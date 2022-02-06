  • 17°C
香港時間 : 2022206日 (日) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【疫下管理】第5波疫情再現　專家提5大溝通策略拆解管理危機

14:00 2022/02/06

分享：

綜合本港人力資源專家指出，來年企業在制定管理策略，須特別注意遙距溝通及靈活招聘，維繫團隊士氣。

今年剛開始，香港就面對第5波疫情來襲。不少本來仍堅持員工回辦公室工作的企業，宣布再次執行在家工作（WFH）模式。綜合本港人力資源專家指出，來年企業在制定管理策略，須特別注意遙距溝通及靈活招聘，維繫團隊士氣。

【疫市爭凳仔】農曆新年過後有轉工潮？　專家：只針對部分行業

美世（Mercer）香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）認為，今次疫情爆發，企業在安排在家工作及運作時，相對順利，「企業在過去兩年，都經歷過2至3次類似的情況。管理層已得到不少經驗，已經訓練好自己的靈活性。」他以自己公司為例，已經迅速地在1月初鼓勵員工在家工作：「整個動作轉身快了不少。」

已有多次經驗　管理更靈活

Brian預計，就算第5波疫情完結，彈性工作模式依然會在未來持續推行，

現時大部分年輕一代都會以彈性工作模式為首選的工作條件。既然公司在過去兩年都做到，自然願意繼續做。同時又對員工有利，吸引到合適的年輕人才。

不過他又指，目前大部分公司都還處於試驗性質，「因為管理層現時需要以一個長期運作的思維去試，如哪些設備較方便同事工作、管理上又需要嘗試不同計劃，與當初一開始解決短期運作問題並不一樣。」因此他推測，大部分企業仍需約一年的時間才可完善彈性工作的制度。

美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍指出，就算第5波疫情完結，彈性工作模式依然會在未來持續推行。（受訪者提供圖片）

虛擬協作　加強溝通

另據國際人力資源顧問公司萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊建議，各企業在疫情新常態下，都需制定一個符合內部運作的計劃，包括妥善安排執行遙距工作或要到辦公室的員工，並給予協助如投放資源改善辦公室空間設計和科技應用，提供合適的數碼科技工具、確保團隊之間溝通及協作暢順。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指出，各企業在疫情新常態下，需妥善安排執行遙距工作或要到辦公室的員工。（受訪者提供圖片）

由於未來企業傾向採取混合辦公模式，她認為，應讓員工按照自己職能的需要，決定是否回到辦公室工作，令工作變得更加靈活和有彈性。她又指：「遙距辦公模式將不再限於視像會議，更有虛擬協作及數碼企業業務流程」，例如是簽署文件、分享企業內部數據和資料，以及報銷開支和請假等行政工作；亦有企業開始將部分工序外判及數碼化，讓員工在任何地方都可以工作。

記者：曾曉汶、張寶燕

本網以系列報道形式探討2022求職、就業市場情況，以及前瞻掌握未來工作發展趨勢，其他【職場前瞻系列】專題報道可見：

【疫市管理】企業變陣如何穩定軍心？ 　HR專家：高層應多與員工分享

【疫市求職】企業徵才技術優先　專家：打工仔需求新求知

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

相關文章

【2022壬寅虎年】職場水晶攻略　化解是非口角要點做？
今日
【2022壬寅虎年】職場水晶攻略　化解是非口角要點做？
【加薪有望】IT人持續渴市　打工仔擁短缺技能　跳槽加薪1成
2022/02/05
【加薪有望】IT人持續渴市　打工仔擁短缺技能　跳槽加薪1成
【疫市營商】北歐傢俬受港人歡迎　本地傢俬店增加款式吸客（有片）
2022/02/02
【疫市營商】北歐傢俬受港人歡迎　本地傢俬店增加款式吸客（有片）
【疫市創業】港韓夫婦觀塘插旗　韓式飯卷外賣店日賣300盒（有片）
2022/01/29
【疫市創業】港韓夫婦觀塘插旗　韓式飯卷外賣店日賣300盒（有片）

你可能感興趣

【2022壬寅虎年】職場水晶攻略　化解是非口角要點做？
今日 10:00
【2022壬寅虎年】職場水晶攻略　化解是非口角要點做？
【加薪有望】IT人持續渴市　打工仔擁短缺技能　跳槽加薪1成
14:00 2022/02/05
【加薪有望】IT人持續渴市　打工仔擁短缺技能　跳槽加薪1成
【疫市營商】北歐傢俬受港人歡迎　本地傢俬店增加款式吸客（有片）
10:00 2022/02/02
【疫市營商】北歐傢俬受港人歡迎　本地傢俬店增加款式吸客（有片）
彈性工作 徐玉珊 疫情 就業 遙距工作 在家工作 品牌 香港 人力資源 創新科技及應用

下一篇文章

【醫療科技】美大學研發手機鏡頭進行病毒檢測　成本只需約55元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡熱話】網上猜謎遊戲Wordle爆紅　一文看清還有哪些版本（附教學）
【網絡熱話】網上猜謎遊戲Wordle爆紅　一文看清還有哪些版本（附教學）
【港元定存】1年港元定存最高0.92厘 最多賺息逾9萬元
【港元定存】1年港元定存最高0.92厘 最多賺息逾9萬元
【北京冬奧】一文睇清各國冬奧官方服裝品牌　邊個國家著Uniqlo、Lululemon？
【北京冬奧】一文睇清各國冬奧官方服裝品牌　邊個國家著Uniqlo、Lululemon？
【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘 港銀爆加息搶客戰
【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘 港銀爆加息搶客戰
【人幣定存】人幣定存最高息13.88厘 7天短存不乏高息選擇
【人幣定存】人幣定存最高息13.88厘 7天短存不乏高息選擇
【阿里巴巴】拆解阿里巴巴額外注冊10億份ADS 貨值9500億元
【阿里巴巴】拆解阿里巴巴額外注冊10億份ADS 貨值9500億元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款