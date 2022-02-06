【疫下管理】第5波疫情再現　專家提5大溝通策略拆解管理危機

▲ 綜合本港人力資源專家指出，來年企業在制定管理策略，須特別注意遙距溝通及靈活招聘，維繫團隊士氣。

今年剛開始，香港就面對第5波疫情來襲。不少本來仍堅持員工回辦公室工作的企業，宣布再次執行在家工作（WFH）模式。綜合本港人力資源專家指出，來年企業在制定管理策略，須特別注意遙距溝通及靈活招聘，維繫團隊士氣。

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美世（Mercer）香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）認為，今次疫情爆發，企業在安排在家工作及運作時，相對順利，「企業在過去兩年，都經歷過2至3次類似的情況。管理層已得到不少經驗，已經訓練好自己的靈活性。」他以自己公司為例，已經迅速地在1月初鼓勵員工在家工作：「整個動作轉身快了不少。」

已有多次經驗 管理更靈活

Brian預計，就算第5波疫情完結，彈性工作模式依然會在未來持續推行，

現時大部分年輕一代都會以彈性工作模式為首選的工作條件。既然公司在過去兩年都做到，自然願意繼續做。同時又對員工有利，吸引到合適的年輕人才。

不過他又指，目前大部分公司都還處於試驗性質，「因為管理層現時需要以一個長期運作的思維去試，如哪些設備較方便同事工作、管理上又需要嘗試不同計劃，與當初一開始解決短期運作問題並不一樣。」因此他推測，大部分企業仍需約一年的時間才可完善彈性工作的制度。

▲ 美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍指出，就算第5波疫情完結，彈性工作模式依然會在未來持續推行。（受訪者提供圖片）

虛擬協作 加強溝通

另據國際人力資源顧問公司萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊建議，各企業在疫情新常態下，都需制定一個符合內部運作的計劃，包括妥善安排執行遙距工作或要到辦公室的員工，並給予協助如投放資源改善辦公室空間設計和科技應用，提供合適的數碼科技工具、確保團隊之間溝通及協作暢順。

▲ 萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指出，各企業在疫情新常態下，需妥善安排執行遙距工作或要到辦公室的員工。（受訪者提供圖片）

由於未來企業傾向採取混合辦公模式，她認為，應讓員工按照自己職能的需要，決定是否回到辦公室工作，令工作變得更加靈活和有彈性。她又指：「遙距辦公模式將不再限於視像會議，更有虛擬協作及數碼企業業務流程」，例如是簽署文件、分享企業內部數據和資料，以及報銷開支和請假等行政工作；亦有企業開始將部分工序外判及數碼化，讓員工在任何地方都可以工作。

記者：曾曉汶、張寶燕

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