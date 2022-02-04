  • 16°C
香港時間 : 2022204日 (五) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能手機】Counterpoint：小米去年在歐洲銷量增五成　印度穩守「一哥」地位、市佔率跌至24%

股市 17:00 2022/02/04

分享：

【智能手機】Counterpoint：小米去年在歐洲銷量增五成　印度穩守「一哥」地位、市佔率跌至24%

市場調查機構Counterpoint公布2021年歐洲及印度的智能手機市場總結。在歐洲市場，三星、蘋果（美：AAPL）以及小米 （01810） 繼續維持在第一、第二及第三位。當中，蘋果的市佔率由2020年的22%上升至26%，按年增長25%；小米手機的市佔率則提升6個百分點至20%，按年增長50%。

歐洲智能手機市場未恢復至疫情前水平 華為銷量跌九成

另外，排在第四位的OPPO市佔率增長3個百分點至8%，銷售按年增長94%。去年排在第四位的華為，2021年的銷售額按年下跌近90%，市佔率跌至不足1%，排名第8。

而歐洲市場去年整體智能手機市場的銷售額按年增長8%。不過，Counterpoint Research副總監Jan Stryjak表示，受疫情影響2020年歐洲市場銷售額按年下跌14%，意味著目前歐洲智能手機市場仍未恢復至疫情前水平。

印度智能手機市場收入逾380億美元 小米市佔率達24%

至於印度市場方面，2021年智能手機市場收入突破380億美元，按年增長27%。當中，小米繼續穩守「一哥」地位，市佔率達24%，不過較2020年的26%市佔率稍有回落。另外，小米在高端市場的市佔率達歷史新高，銷售額按年增長258%。

排名第二的三星市佔率減少3個百分點至18%，Vivo排在第三位，市佔率達15%，較2020年回落1個百分點。

相關文章：【智能手機】IDC：蘋果iPhone 上季重奪全球手機出貨量第一　但無阻三星全年稱冠

【智能手機】IDC下調今年全球智能手機增長預測至5.3%　零件短缺、物流挑戰將持續至明年中

記者：梁安琪

*港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？*即睇《ET開市直擊》*

港股 小米集團－W（01810） 疫情 銷售 智能手機 歐洲 小米 華為 Oppo 印度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】納指期貨升1.5%　亞馬遜升逾12%、Snap大漲52%（不斷更新）
【美股期貨】納指期貨升1.5%　亞馬遜升逾12%、Snap大漲52%（不斷更新）
【開市9點半】港股虎年有望紅盤高開　滙豐阿里外圍急升　高盛估計滙豐股息率將升至7厘
【開市9點半】港股虎年有望紅盤高開　滙豐阿里外圍急升　高盛估計滙豐股息率將升至7厘
【防疫措施】林鄭月娥下午5時半晤傳媒　馬鞍山重設「火眼實驗室」、將推全民「快速檢測」（不斷更新）
【防疫措施】林鄭月娥下午5時半晤傳媒　馬鞍山重設「火眼實驗室」、將推全民「快速檢測」（不斷更新）
【港股市況】恒生指數虎年紅盤高收升771點　阿里巴巴、友邦升逾5%　滙豐升近5%破頂（不斷更新）
【港股市況】恒生指數虎年紅盤高收升771點　阿里巴巴、友邦升逾5%　滙豐升近5%破頂（不斷更新）
【英國加息】滙豐倫敦越58關較港漲6%　英倫銀行加息0.25厘　近半委員籲加0.5厘
【英國加息】滙豐倫敦越58關較港漲6%　英倫銀行加息0.25厘　近半委員籲加0.5厘
【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款