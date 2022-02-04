▲ 【智能手機】Counterpoint：小米去年在歐洲銷量增五成 印度穩守「一哥」地位、市佔率跌至24%

市場調查機構Counterpoint公布2021年歐洲及印度的智能手機市場總結。在歐洲市場，三星、蘋果（美：AAPL）以及小米 （01810） 繼續維持在第一、第二及第三位。當中，蘋果的市佔率由2020年的22%上升至26%，按年增長25%；小米手機的市佔率則提升6個百分點至20%，按年增長50%。

歐洲智能手機市場未恢復至疫情前水平 華為銷量跌九成

另外，排在第四位的OPPO市佔率增長3個百分點至8%，銷售按年增長94%。去年排在第四位的華為，2021年的銷售額按年下跌近90%，市佔率跌至不足1%，排名第8。

而歐洲市場去年整體智能手機市場的銷售額按年增長8%。不過，Counterpoint Research副總監Jan Stryjak表示，受疫情影響2020年歐洲市場銷售額按年下跌14%，意味著目前歐洲智能手機市場仍未恢復至疫情前水平。

印度智能手機市場收入逾380億美元 小米市佔率達24%

至於印度市場方面，2021年智能手機市場收入突破380億美元，按年增長27%。當中，小米繼續穩守「一哥」地位，市佔率達24%，不過較2020年的26%市佔率稍有回落。另外，小米在高端市場的市佔率達歷史新高，銷售額按年增長258%。

排名第二的三星市佔率減少3個百分點至18%，Vivo排在第三位，市佔率達15%，較2020年回落1個百分點。

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記者：梁安琪

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