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【5G 網絡】思科私有 5G 解決方案    企業用戶按量收費

科技 16:56 2022/02/04

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5G 網絡的商業應用模式將造就新收入來源，各大科企亦希望在當中分一杯羹，思科（Cisco）就宣布推出其私有5G網絡服務，強調用戶可如現時應用WiFi一般方便，更有按用量收費的經營模式。

【網絡串流】Dolby收購Millicast串流平台　為直播增即時互動元素

思科在新的公布中引述 2021 年 GSMA Intelligence 市場報告指出，數碼轉型和勞動力短缺情況下，預計到 2030 年企業物聯網連線數字將倍增至 236 億，佔整體物聯網連線數的 63%。所以該公司認為，為資訊科技及營運科技制定戰略，會令企業在生產力和效率方面獲得顯著提升，加強競爭優勢。

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Private 5G 解決方案

在物聯網發展中，低延遲的 5G 經常被關注，思科就推出其 Private 5G 解決方案，據該公司自家博客指出，該方案可與現時企業的 WiFi 無線網絡整合使用，功能包括：

1.商業用戶不需要在 5G 和 Wi-Fi 之間作選擇，可同時採用兩種方式。

2.企業可透過合作夥伴進行現場考察，以確定網絡和無線電覆蓋範圍，以支援的物聯網應用。
該部份會引用思科私有 5G 網絡的思科驗證設計 (CVD)。

3.重點的按用量收費（pay-as-you-use）訂閱模式，意味企業部署時可付最低的前期基礎設施成本。

記者：彭振濠
 

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