▲ 【電動車電池】富豪汽車夥Northvolt 瑞典合建電池廠 預計2025年投產

瑞典上市的歐洲汽車品牌富豪汽車（Volvo）宣布將與電池製造商 Northvolt 將在瑞典哥德堡合建50GWh的電池廠，料可創造3,000個工作崗位，預計新工廠將於2025年開始營運，會專門生產下一代純電動Volvo 及 Polestar 汽車使用的電池。

現時內地車廠吉利控股持有富豪汽車大多數股權，而Northvolt 的大股東則為福士集團，富豪汽車目標約2025年純電動汽車佔銷售約半，2030年僅銷售純電動車。

去年富豪汽車、Northvolt成立合資企業開發電動車電池

去年，富豪汽車及Northvolt宣布成立合資企業開發電動車電池，包括建立超級工廠及研發中心，總投資約 300億瑞典克朗（約257億港元）。

Northvolt 首席執行官Peter Carlsson稱，在哥德堡建立超級工廠是一項決定性的舉措，目標是繼續發展哥德堡成為世界上最具活力汽車地區之一，同時冀成為全球領先的可持續電池供應商。

Northvolt 正著力追上與特斯拉（Tesla）（美：TSLA）、LG 化學和寧德時代（深：300750）等電池公司，迄今已從寶馬、Fluence、斯堪尼亞（Scania）等客戶取得超過 300 億美元的合同。

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記者：李哲毅