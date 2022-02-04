【異動股】行業前景樂觀大摩力捧 創科實業股價升逾8%

創科實業（00669）指，今年公司發展趨勢令人鼓舞，雖然近期市場對通脹、加息及供應鏈有憂慮，但公司仍然維持內部2022年上半年的內部業績目標。

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創科實業又指，所有業務均成功推出令客人期待的新產品，同時在營銷加大投資，嚴格管理供應鏈及生產計劃，預計新一年表現強勁。

大摩指，電子工具製造商今年需求前景仍然樂觀，同業SWK及Makita對收入前景均有積極看法，因此維持創科「增持」評級及目標價183元。

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