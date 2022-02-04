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【美股焦點】Snapchat、Facebook齊認輸？　兩大CEO同意未來社交平台更似TikTok

新經濟追蹤 16:26 2022/02/04

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【美股焦點】Snapchat、Facebook齊認輸?　兩大CEO同意未來社交平台更似TikTok

兩大社交平台美股Meta（美：FB）、Snap（美：SNAP）本周發布季度業績，即使業績後股價表現迴異，但面對中資科企字節跳動旗下TikTok在歐美大熱，不論是Meta創辦人朱克伯格或Snap 行政總裁Evan Spiegel 在分析員會議都暗示，未來社交平台發展會慢慢轉而至類似TikTok現有形式。

相對於Snap近年引入主流的「限時動態（Stories）」形式，TikTok的短片不一定是限時觀看、限定朋友觀看，也更易瀏覽到其作創作者的短片。

雖然Snap用戶持續增長，Spiegel在分析員會議中稱，用戶於限時動態所花的時間有所減少，限時動態每日活躍用戶未回到疫情前水平，「雖然我們希望（Snapchat）用戶觀看朋友限時動態故事的習慣會逐步恢復至疫情大流行之前水平，與此同時我們正專注於開創新內容產品，更好地服務現有社群」。

另一方面，朱克伯格更加在季績會議點名TikTok，「民眾有愈來愈多選擇，像TikTok的應用程式都在快速增長」，上季Facebook活躍用戶首次錄得下跌，反映新興社交平台對這社交巨企的挑戰。

事實上，兩家社交媒體都在自家平台推出更靠攏TikTok的內容分享形式，如Snapchat平台已有類似TikTok短片的「Spotlight」功能，觀看其他創作者的動態，而Instagram則在多個地區試行「Reels」。

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美股 Snap（美：SNAP） Facebook（美：FB） 朱克伯格 Meta 字節跳動 抖音 Facebook Instagram Snapchat

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