【MPF】勞福局羅致光：取消強積金對沖安排將於預算案當天提交立法會　料2025年落實

▲ 勞工及福利局長羅致光指，取消強積金對沖安排的條例草案將於2月23日即財政預算案宣讀當天提交立法會。

立法會人力事務委員會以視像會議形式舉行的遙距特別會議，商討取消強積金對沖安排。取消強積金對沖安排的條例草案已於1月初在行會通過，並將於2月23日即財政預算案宣讀當天提交立法會首讀，期望在今屆立法會期內完成立法工作。法案通過後，將在「積金易」平台全面運作後的指定日期生效，預計2025年可落實安排，法案不設追溯期。

法案生效後，僅強積金自願性供款及根據僱員服務年數計算的酬金，可繼續對沖遣散費或長期服務金。另外，修改後的法案不影響僱員條例下現行遣散費與長期服務金的計算方法。

為協助僱主在新安排下過渡，勞工及福利局長羅致光透露，政府再度優化為期25年的資助方案，聚焦資助中小微企。政府又正在為專項儲蓄戶口計劃諮詢相關持份者，協助僱主預先儲蓄以應付取消強制性公積金，並於今年上半年提交立法會專項儲蓄戶口計劃。羅致光又表示，法案通過後，向僱主講解是重要工作，以免僱主解僱員工後重新聘用。他又指出，未來幾年會推出軟件及網上計算機，協助僱主及僱員計算有關金額。

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