【有相睇】虎年首錄蝕讓！筲箕灣半新盤形薈開放式戶　5年帳蝕12萬

踏入虎年，二手樓市仍未回穩，其中筲箕灣半新盤形薈更錄蝕讓成交。美聯物業周永業說，形薈1A座中層F室，實用面積298平方呎，開放式設計，以598萬元易手，實用呎價約20,067元。

代理說，原業主於2016年10月以610萬元購入上址，持貨逾5年，現帳面蝕讓約12萬元，即約2%離場。不過，據悉原業主為投資者，一直出租單位，估計過去3年收租約50萬元，可以抵銷大部分蝕讓金額，甚至微賺離場。

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資料顯示，形薈位於筲箕灣道393號，由新地負責發展，於2018年8月開始入伙，建有3座，提供650個單位，實用面積由281平方呎起，至最大1,279平方呎。

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