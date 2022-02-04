【異動股】新股禁售期完結後再被拋售？ 時代天使較高位跌七成

去年招股獲熱捧、6月16日上市的半新股時代天使 （06699） ，在禁售期完結後股價續受壓，今日股價一度跌近兩成，最終收報148元，跌10.2%。實際上，公司股價自去年6月創新高490元後節節下跌，現時較高位跌近七成，較招股價173元亦跌超過一成。

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近期公司面對不少政策壓力，今年1月國務院決定藥品和高值醫用耗材集中帶量採購將常態化及制度化，降低患者的負擔，其中點名骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國家和省級層面開展集採，意味公司未來產品售價將面臨重大壓力。年初瑞信亦指公司在疫情持續及消費疲弱，去年第四季出量貨將主一步下跌，因此維持「跑輸大市」評級。

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