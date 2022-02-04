  • 18°C
香港時間 : 2022204日 (五) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】新股禁售期完結後再被拋售？ 時代天使較高位跌七成

股樓投資 16:14 2022/02/04

分享：

去年招股獲熱捧、6月16日上市的半新股時代天使 （06699） ，在禁售期完結後股價續受壓，今日股價一度跌近兩成，最終收報148元，跌10.2%。實際上，公司股價自去年6月創新高490元後節節下跌，現時較高位跌近七成，較招股價173元亦跌超過一成。

延伸閱讀：【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點   薦買12隻價值型港股 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

 

近期公司面對不少政策壓力，今年1月國務院決定藥品和高值醫用耗材集中帶量採購將常態化及制度化，降低患者的負擔，其中點名骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國家和省級層面開展集採，意味公司未來產品售價將面臨重大壓力。年初瑞信亦指公司在疫情持續及消費疲弱，去年第四季出量貨將主一步下跌，因此維持「跑輸大市」評級。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝克迪, CFA

採購 時代天使（06699） 異動股 港股

上一篇文章

【緣份到了@iM網欄】屠夫與尼姑的啟示，離不開報恩、報怨、討債、還債

下一篇文章

【二手樓價】睇中沙田第一城　即趕回東涌取票落訂　見買家有誠意　業主略減4萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】暖爸暖媽添丁急換樓　喜遇企理三房有價講　開心購入葵涌芊紅居
【有相睇】暖爸暖媽添丁急換樓　喜遇企理三房有價講　開心購入葵涌芊紅居
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【阿里巴巴9988】 阿里部署以M2C模式 拓展內地發展中地區
【阿里巴巴9988】 阿里部署以M2C模式 拓展內地發展中地區
【盆菜中伏】三大盆菜「中伏」事件你遇過未? 5星級酒店盆菜原來要自己砌 「冰鎮盆菜」又出現
【盆菜中伏】三大盆菜「中伏」事件你遇過未? 5星級酒店盆菜原來要自己砌 「冰鎮盆菜」又出現
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款