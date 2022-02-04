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【私隱安全】網民改裝AirTag eBay發售　或衍生更嚴重私隱問題

科技 19:30 2022/02/04

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蘋果（Apple）追蹤器配件AirTag登場後，外界一直存在私隱及安全疑慮。

蘋果（Apple）追蹤器配件AirTag登場後，外界一直存在私隱及安全疑慮。而近日更有外媒在網站eBay和ETSY上發現，有賣家在網上發售經過改裝的AirTag，將原本內置在AirTag的蜂鳴器拆走，或衍生更嚴重的私隱和安全問題。

【AirTag私隱】Apple為AirTag增網頁指引　助用戶善用設定

【安全隱憂】AirTag再爆出跟蹤事件　外界憂對Android用戶保護不足

據外媒9To5Mac報道指，有賣家在eBay和ETSY上出售改裝的AirTag，以「Silent AirTag」作招徠，售價為77.5美元（約603港元）。這款改裝的AirTag拆除了原本內置的蜂鳴器，令AirTag不會發聲，並可以在隱密模式下使用。

據悉，賣家的改裝手法並不複雜，只是在電池下方位置鑽開小孔，將蜂鳴器的截斷即可。9To5Mac記者其後與賣家聯絡，兩名賣家回應查詢時則表示，改裝版AirTag並非為跟蹤其他人，只是讓用家可更好地隱藏AirTag，減低在物品被盜取後，不法分子將AirTag丟掉的機會。而目前ETSY賣家已將Silent AirTag下架。

【Android也可用】蘋果推新Android App「Tracker Detect」　助偵測AirTags防追蹤

責任編輯：曾曉汶

 

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