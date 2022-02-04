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【機迷熱話】任天堂Switch銷量衝破1億大關　擊敗Wii、PS1紀錄

科技 16:05 2022/02/04

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據行業分析師Daniel Ahmad的數據研究，截至2021年底，Switch的全球銷量已達到1.0354億部，打破了PS1全生命周期共銷售了1.0249億部，以及Wii共銷售了1.0163億部的紀錄。（任天堂官網截圖）

任天堂遊戲機Switch大受全球玩家歡迎，現時累計銷量已衝破1億大關，超過了多個傳奇的遊戲機銷量，包括任天堂Wii和Sony的初代PlayStation（PS1）。

據行業分析師Daniel Ahmad的數據研究，截至2021年底，Switch的全球銷量已達到1.0354億部，打破了PS1全生命周期共銷售了1.0249億部，以及Wii共銷售了1.0163億部的紀錄。

【遊戲熱話】Switch玩家喜訊！　任天堂開放會員免費試玩《牧場物語》

據悉，大部分售出的Switch都是原始型號，在1.0354億部中，就佔了8,186萬部。至今為止，Switch Lite已售出1,787萬部，而較新的OLED Switch則佔399萬部。

共售出7.6億套Switch遊戲軟件

此外，Switch的銷售速度也是相當驚人的，它達到1億部銷量的速度比PlayStation 4（PS4）和Wii都要快；但要挑戰任天堂DS的1.5402億部紀錄，Daniel預計就頗為困難。除硬件外，Switch的遊戲軟件共售出7.6641億套，這都有助推動遊戲機銷量。

【芯片荒】任天堂社長承認　Nintendo Switch明年初仍缺貨

外媒《DigitalTrends》形容，Switch可以在總銷量和銷售速度方面超過Wii，是一個不可思議的成就。2006年發布的Wii，其優勢在於能夠通過像Wii Sports一類簡單的家庭遊戲，將非玩家轉化為玩家；由於這些遊戲在非傳統遊戲受眾中極受歡迎，結果成功推動當年Wii的銷量飆升。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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