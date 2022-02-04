【二手樓價】睇中沙田第一城　即趕回東涌取票落訂　見買家有誠意　業主略減4萬

農曆新年雖為傳統樓市淡季，但有買家把握長假睇樓置業。美聯物業鄭志燿說，沙田第一城52座中低層B室，實用面積284平方呎，兩房間隔，叫價530萬元，期間獲不少人洽商，但由於業主堅持無價講，所以單位一直未有易手。

代理續說，及至年初一，有買家到沙田第一城睇樓，參觀4至5個單位後，決定購入上址，但由於無帶備支票在即，所以即日趕返東涌取票，再回沙田落訂，業主見買家有誠意，因而願意減價4萬元，最終單位以526萬元易手，實用呎價約18,521元。

資料顯示，原業主2016年5月以376萬元購入上址，持貨不足6年，現帳面賺約150萬元，物業期內升值約四成。

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