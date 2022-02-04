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【大行報告】大摩：Tesla收入5年後超過通用與福特總和

股市 16:02 2022/02/04

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摩根士丹利周四發表報告，預計到2027年，特斯拉（Tesla，美：TSLA)的收入將超過通用汽車（美：GM）及福特（美：F）的總和。

長期看好Tesla的大摩分析師Adam Jonas表示，Tesla在1月份的汽車銷量顯示其市場份額為4%，預計今年市場份額平均為3.5%。他預計，按銷量計算，Tesla的市場份額到2026年將達到10%，到2030年將達到18%；按銷售額計算，其市場份額到2025年將達到10%，到2030年將達到23%。

Jonas預料，通用在美國市場的份額到2025年將從現在的14.6%降至14%，到2030年將降至不到12%；福特的市場份額到2030年將從現在的12.5%降至略高於10%。

大摩分析，從長遠看，通用和福特在未來的電動汽車生態系統中即使不是很重要，也仍然能夠生存下去，但兩間公司都需要對其商業模式做出重大改變。不過，他亦承認，隨着新進入者獲得市場份額，競爭格局將繼續發生變化，Tesla未來的道路並不容易。

【ET開市直擊】港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？（附time code）

相關文章：【TSLA】Tesla急跌之際　馬斯克炮轟拜登「扯線木偶」所謂何事？

【Tesla業績】馬斯克：人形機器人Optimus可能比汽車業務更重要

大行報告 美國 福特 電動車 營收 Tesla

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