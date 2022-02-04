【消費資訊】東亞信用卡獲額外獎賞！ELEMENTS圓方推兩大消費著數優惠

踏入2月份，各大商場推出不同消費優惠，ELEMENTS圓方近日亦推出「Fabulous Rewards消費獎賞」，顧客最高可獲1,800元ELEMENTS圓方指定消費電子禮券及商戶電子禮券！

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由即日起至2月28日期間，顧客於ELEMENTS圓方使用指定電子貨幣單日消費滿2,000元，即可享1,000獎賞；另消費8,800元，即可享1,800元ELEMENTS指定消費電子禮券及商戶電子禮券。

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同時，顧客憑合資格之東亞銀行信用卡於ELEMENTS圓方指定商戶即日消費滿2,000元，既可換領場內獎賞，更可獲額外100元ELEMENTS圖方電子禮券，另消費滿8,800元，即可獲500元ELEMENTS圖方電子禮券。

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責任編輯：潘曉豐