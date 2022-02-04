【濠賭股】 1月博彩收入跌幅較預期少 摩通維持看好濠賭股 濠賭股全綫造好

澳門博彩監察協調局公布最新數據顯示，1月博彩收入為為63.4億澳門元，按年下跌20.9%，按月下跌20.3%，比市場預期按年跌30.5%少，濠賭股全綫造好。兩大藍籌股金沙中國（01928）及銀河娛樂（00027）最多分別升4.7%及3.4%，最新報22.4元及46元；澳博控股（00880）、美高梅中國（02282）、新濠國際（00200）暫升幅介乎1.9%至4.2%；永利澳門（1128）暫升幅只有0.6%。

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另外，澳門農曆新年旅客人流增長加快。據《澳門電台》報道，澳門旅遊局文綺華表示，年初三（3日）訪澳旅客約2.2萬人次，數字有明顯回升，期望餘下的內地新春小長假（年初四至年初七）能保持在這個「心理關口」，「開個好年」。

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摩通發表研究報告，維持看好濠賭股，因看好行業的風險回報，及在估值回復正常化方面有相當大的空間。該行指，目前希望大灣區的旅遊政策能從第二季度，即冬奧會和兩會後開始逐步放鬆，並在下半年和2023年進一步放寬。該行認為，目前濠賭股的股價水平為長期投資者提供收集機會，銀娛和金沙為行業首選，其次順序為永利、美高梅、新濠、澳博。

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該行預期，匯豐每年股份回購速度將由目前的20億美元，倍增至2025年的40億美元，而股息料由2022年的約4%，升至2025年的約7%。

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記者：郭秀慧