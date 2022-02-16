【緣份到了@iM網欄】為什麼還在發愁？不要與幸福擦肩而過

從前在普陀山下有個樵夫，他家世代以打柴為生，他整日早出晚歸，風餐露宿，辛勤的勞作卻沒有換來富足的生活，仍然常常不夠糊口。於是他老婆天天到佛前燒香，祈求佛祖慈悲，脫離苦海。

有一天他突然在大樹底下挖出了一個金羅漢 ！ 轉眼間他就成了個百萬富翁。於是他開始買房置地，宴請賓朋，親朋好友紛紛向他表示祝賀，好不熱鬧。

本來樵夫應該非常滿足了，總算知道榮華富貴是什麼滋味了，可他只高興了一陣子，就開始愁起來，吃睡不香，坐臥不安。

他的老婆看在眼裡，不禁上前勸道：「現在吃穿不缺，又有良田美宅，你為什麼還在發愁？」

樵夫回應說：「十八羅漢我才得到了其中一個，那十七隻我還不知道埋在哪裡呢 ? 」 樵夫抱了個金羅漢還整日愁眉不展，疾病纏身，最終與幸福擦肩而過。

無窮無盡的慾望，令到樵夫陥入痛苦的深淵，即使找到了幸福也體會不到真正的幸福。

俗話說：「知足常樂」我們只有學會在不滿足中尋求滿足，使自己具有平和心態，幸福才不會與我們擦肩而過

一位哲人曾說， 貪慾會隨著黃金的數量增加而增加，而痛苦則會貪慾的增加而增加。 貪慾如海水，越喝越渴，越渴越喝，慾望過多，不加節制，便成了貪婪。生活本來就太辛苦，煩惱、掛慮、憂傷、痛苦，如果貪得無厭，只能苦上加苦。

貪婪的人每天都生活在費盡心機的算計中，更有甚者可能會不擇手段、走極端。貪慾迷惑了他的心，遮住了他的眼，他不知道自己該在什麼時候停下來，他就像一隻轉磨的驢，只顧一個勁兒地往前走。

大家千萬不要與愚癡妥協，要知道懷著貪心、嗔恨、愚癡的人在還沒有傷害別人之前，自己就深受其害了。因此，我們要依佛陀教戒：勤修“戒定慧”，息滅“貪嗔癡”。這才是一個聰明乃至有智慧之人的選擇。

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作者 _ 旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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