【緣份到了@iM網欄】為什麼還在發愁？不要與幸福擦肩而過

從前在普陀山下有個樵夫,他家世代以打柴為生,他整日早出晚歸,風餐露宿,辛勤的勞作卻沒有換來富足的生活,仍然常常不夠糊口。於是他老婆天天到佛前燒香,祈求佛祖慈悲,脫離苦海。

有一天他突然在大樹底下挖出了一個金羅漢 ! 轉眼間他就成了個百萬富翁。於是他開始買房置地,宴請賓朋,親朋好友紛紛向他表示祝賀,好不熱鬧。

本來樵夫應該非常滿足了,總算知道榮華富貴是什麼滋味了,可他只高興了一陣子,就開始愁起來,吃睡不香,坐臥不安。

他的老婆看在眼裡,不禁上前勸道:「現在吃穿不缺,又有良田美宅,你為什麼還在發愁?」

樵夫回應說:「十八羅漢我才得到了其中一個,那十七隻我還不知道埋在哪裡呢 ? 」 樵夫抱了個金羅漢還整日愁眉不展,疾病纏身,最終與幸福擦肩而過。

無窮無盡的慾望,令到樵夫陥入痛苦的深淵,即使找到了幸福也體會不到真正的幸福。

俗話說:「知足常樂」我們只有學會在不滿足中尋求滿足,使自己具有平和心態,幸福才不會與我們擦肩而過

一位哲人曾說, 貪慾會隨著黃金的數量增加而增加,而痛苦則會貪慾的增加而增加。 貪慾如海水,越喝越渴,越渴越喝,慾望過多,不加節制,便成了貪婪。生活本來就太辛苦,煩惱、掛慮、憂傷、痛苦,如果貪得無厭,只能苦上加苦。

貪婪的人每天都生活在費盡心機的算計中,更有甚者可能會不擇手段、走極端。貪慾迷惑了他的心,遮住了他的眼,他不知道自己該在什麼時候停下來,他就像一隻轉磨的驢,只顧一個勁兒地往前走。

大家千萬不要與愚癡妥協,要知道懷著貪心、嗔恨、愚癡的人在還沒有傷害別人之前,自己就深受其害了。因此,我們要依佛陀教戒:勤修“戒定慧”,息滅“貪嗔癡”。這才是一個聰明乃至有智慧之人的選擇。

作者 _ 旺秋(賴櫻華)簡介:

學佛十年,希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生,從生活中的一點一滴反思每日的身口意,進而了解及調節自己的情緒,並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog : https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

