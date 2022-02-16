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【緣份到了@iM網欄】為什麼還在發愁？不要與幸福擦肩而過

名人薈萃 08:01 2022/02/16

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從前在普陀山下有個樵夫，他家世代以打柴為生，他整日早出晚歸，風餐露宿，辛勤的勞作卻沒有換來富足的生活，仍然常常不夠糊口。於是他老婆天天到佛前燒香，祈求佛祖慈悲，脫離苦海。

有一天他突然在大樹底下挖出了一個金羅漢轉眼間他就成了個百萬富翁。於是他開始買房置地，宴請賓朋，親朋好友紛紛向他表示祝賀，好不熱鬧。

本來樵夫應該非常滿足了，總算知道榮華富貴是什麼滋味了，可他只高興了一陣子，就開始愁起來，吃睡不香，坐臥不安。

他的老婆看在眼裡，不禁上前勸道：「現在吃穿不缺，又有良田美宅，你為什麼還在發愁？」

樵夫回應說：「十八羅漢我才得到了其中一個，那十七隻我還不知道埋在哪裡呢? 」 樵夫抱了個金羅漢還整日愁眉不展，疾病纏身，最終與幸福擦肩而過。

無窮無盡的慾望，令到樵夫陥入痛苦的深淵，即使找到了幸福也體會不到真正的幸福。

俗話說：「知足常樂」我們只有學會在不滿足中尋求滿足，使自己具有平和心態，幸福才不會與我們擦肩而過

一位哲人曾說，貪慾會隨著黃金的數量增加而增加，而痛苦則會貪慾的增加而增加。貪慾如海水，越喝越渴，越渴越喝，慾望過多，不加節制，便成了貪婪。生活本來就太辛苦，煩惱、掛慮、憂傷、痛苦，如果貪得無厭，只能苦上加苦。

貪婪的人每天都生活在費盡心機的算計中，更有甚者可能會不擇手段、走極端。貪慾迷惑了他的心，遮住了他的眼，他不知道自己該在什麼時候停下來，他就像一隻轉磨的驢，只顧一個勁兒地往前走。

大家千萬不要與愚癡妥協，要知道懷著貪心、嗔恨、愚癡的人在還沒有傷害別人之前，自己就深受其害了。因此，我們要依佛陀教戒：勤修“戒定慧”，息滅“貪嗔癡”。這才是一個聰明乃至有智慧之人的選擇。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：
學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。
Bloghttps://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

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