【緣份到了@iM網欄】對待境界不同的人，要用不同的標準

有一位在森林裡修行的人,非常的純淨,也非常的虔誠,每天只是在大樹下思維,冥想,打坐。

一天,他打坐感到昏沉,就起身在林間散步,偶然走到一個蓮花池畔,看到蓮花正在盛開,十分的美麗。

修行人心裡起了一個念頭:這麼美的蓮花,我如果摘一朵放在身邊,聞著蓮花的芬芳,精神一定會好得多呀!

於是,他彎下身來,在池邊摘了一朵,正要離開的時候,聽到一個低沉而巨大的聲音說:是誰?竟敢偷採我的蓮花!

修行人環顧四周,什麼也看不到,只好對著虛空問說:你是誰?怎麼說蓮花是你的呢?

空中的聲音說道﹕我是蓮花池神,這森林裡的蓮花都是我的,枉費你是個修行人,偷採了我的蓮花,心裡起了貪念,不知道反省,檢討,慚愧,還敢問這蓮花是不是我的!

修行人內心深深慚愧,就對著空中頂禮懺悔:蓮花池神!我知道自己錯了,從今以後痛改前非,絕對不會貪取任何不屬於自己的東西。

修行人正在慚愧懺悔的時候,有一個人走到池邊,自言自語:看!這蓮花開得多美,我該採去山下販賣,賣點錢,看能不能把昨天賭博輸的錢贏回來!

那人說著就跳進蓮花池,踩過來踩過去,把整池的蓮花摘個精光,蓮葉全被踐踏得不成樣子,池底的污泥也翻了起來。然後,他捧著一大束蓮花,大笑揚長而去了。

修行人期待著蓮花池神會現身制止,斥責或處罰那摘蓮花的人,但是池畔一片靜默。

他充滿疑惑問道:蓮花池神呀!我只不過謙卑虔誠的採了一朵蓮花,您就嚴厲的斥責我,剛剛那個人採了所有的蓮花,毀了整個蓮花池,您為何一句話也不說呢?

空中蓮花池神回應說: 你本來是修行人,就像一匹白布,一點點的污點就很明顯,所以我才提醒你,趕快去除污濁的地方,回復純淨。

那個人本來是個惡棍,就像一塊抹布,再髒再黑他也無所謂,我也幫不上他的忙,只能任他自已去承受惡業,所以才保持沈默。

不要埋怨,反而應該歡喜,你有缺點還能被人看見,看見了還願意糾正教導你,表示你的布還很白,值得清洗,這是值得慶幸的事呀!

