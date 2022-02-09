【緣份到了@iM網欄】對待境界不同的人，要用不同的標準

有一位在森林裡修行的人，非常的純淨，也非常的虔誠，每天只是在大樹下思維，冥想，打坐。

一天，他打坐感到昏沉，就起身在林間散步，偶然走到一個蓮花池畔，看到蓮花正在盛開，十分的美麗。

修行人心裡起了一個念頭：這麼美的蓮花，我如果摘一朵放在身邊，聞著蓮花的芬芳，精神一定會好得多呀！

於是，他彎下身來，在池邊摘了一朵，正要離開的時候，聽到一個低沉而巨大的聲音說：是誰？竟敢偷採我的蓮花！

修行人環顧四周，什麼也看不到，只好對著虛空問說：你是誰？怎麼說蓮花是你的呢？

空中的聲音說道﹕我是蓮花池神，這森林裡的蓮花都是我的，枉費你是個修行人，偷採了我的蓮花，心裡起了貪念，不知道反省，檢討，慚愧，還敢問這蓮花是不是我的！

修行人內心深深慚愧，就對著空中頂禮懺悔：蓮花池神！我知道自己錯了，從今以後痛改前非，絕對不會貪取任何不屬於自己的東西。

修行人正在慚愧懺悔的時候，有一個人走到池邊，自言自語：看！這蓮花開得多美，我該採去山下販賣，賣點錢，看能不能把昨天賭博輸的錢贏回來！

那人說著就跳進蓮花池，踩過來踩過去，把整池的蓮花摘個精光，蓮葉全被踐踏得不成樣子，池底的污泥也翻了起來。然後，他捧著一大束蓮花，大笑揚長而去了。

修行人期待著蓮花池神會現身制止，斥責或處罰那摘蓮花的人，但是池畔一片靜默。

他充滿疑惑問道：蓮花池神呀！我只不過謙卑虔誠的採了一朵蓮花，您就嚴厲的斥責我，剛剛那個人採了所有的蓮花，毀了整個蓮花池，您為何一句話也不說呢？

空中蓮花池神回應說： 你本來是修行人，就像一匹白布，一點點的污點就很明顯，所以我才提醒你，趕快去除污濁的地方，回復純淨。

那個人本來是個惡棍，就像一塊抹布，再髒再黑他也無所謂，我也幫不上他的忙，只能任他自已去承受惡業，所以才保持沈默。

不要埋怨，反而應該歡喜，你有缺點還能被人看見，看見了還願意糾正教導你，表示你的布還很白，值得清洗，這是值得慶幸的事呀！

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作者 _ 旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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