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【緣份到了@iM網欄】屠夫與尼姑的啟示，離不開報恩、報怨、討債、還債

名人薈萃 16:16 2022/02/04

分享：

從前有一個尼姑跟一個屠夫是好朋友，尼姑天天早上要起來唸經，而屠夫天天要起來殺豬。

為了不耽誤他們早上的工作，於是他們約定互相叫對方起床，

多年以後....尼姑與屠夫相繼去逝了

屠夫上了天堂， 而尼姑卻下地獄去了 !

大家一定很奇怪，為什麼會有這個結果? 因為屠夫天天作善事，叫尼姑起來念唸經，相反地，尼姑天天叫屠夫起來殺生。

想想這則故事所得到的啟示，到底他們是什麼因緣? 一對好朋友互相扶持，互相幫助，但當看到對方的缺點，甚至犯法的事，我們會因為不好意思而不去提點，還是會開忠明義地老實講出問題所在?

親人是前世的好友，因為緣深，所以今生相聚。

朋友是前世的親人，因為曾經緣深，所以今生留戀。

給你帶來煩惱的，多半是你前世傷害過的。

以下有四種關係，我們可以明白到父母與子女之間的緣份，原來皆是因果輪迴:

第一種緣：報恩

在過去的人生中，你對孩子有恩並且非常有緣分。這輩子孩子投胎便是來報答你的對他的恩情。像這類孩子往往比較省心，聰明可愛，聽話懂事並且十分的有孝心。

你的晚年生活，孩子也會照顧得有條不紊。這就是為什麼我們要提倡大家廣結善緣的根本原因。你施給別人的恩惠越多，將來得到的回報也就越多。

第二種緣：報怨

上輩子你與現在的孩子是冤家仇人，老死不相往來的那種，孩子之所以會投胎認你做父母是因為他是來報怨的甚至是報仇的。

你可能不相信，哪有孩子是來報仇的呢？如果你家孩子從小就不聽話，大一點有主見了就到處惹事生非，搞得你家不像家，因為他錢財耗盡。像這樣的孩子就是來報怨的。

或許你會認為這都是沒有教育好的結果，現在不聽話的孩子，難道都是來報仇不成？那為什麼會出現這種現象呢？這就要問你在生活中是樂善好施多，還是總想著去佔別人便宜的時候多? 相信很多人都會想著怎麼去佔便宜，對於錢財方面過於斤斤計較，道理亦是如此。

第三種緣：討債

上輩子你欠了孩子的債並沒有還清，這輩子他要來找你要債，要夠了他便會離你而去。欠得越多那他就討得越多。通常情況下，欠得少的，一般孩子在三到四歲那樣子就因為某些事情離你而去，比如，事故、疾病等。要是欠得多的話，那就到孩子十一二歲甚至是大學畢業后離你而去，讓你痛不欲生。

第四種緣：還債

有討債的自然也就有還債的。像這種緣分就有點類似是來報恩的，不過兩者之間的區別還是挺明顯的。如果是孩子欠了你的債，欠得多的話，那麼他長大以後便會給父母優越的生活，讓你安享晚年。

而如果是欠得少的話，成大以後，自然而然也就不會給予你太多，每個月少得可憐的生活費，有時父母你還要倒貼到孩子的身上。

以上四種關係可以投放在自己與身邊人，你會發現人與人之間都離不開「報恩、報怨、討債、還債」的因果關係。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：
學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。
Bloghttps://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

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