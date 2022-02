【緣份到了@iM網欄】屠夫與尼姑的啟示，離不開報恩、報怨、討債、還債

從前有一個尼姑跟一個屠夫是好朋友,尼姑天天早上要起來唸經,而屠夫天天要起來殺豬。

為了不耽誤他們早上的工作,於是他們約定互相叫對方起床,

多年以後 .... 尼姑與屠夫相繼去逝了

屠夫上了天堂, 而尼姑卻下地獄去了 !

大家一定很奇怪,為什麼會有這個結果 ? 因為屠夫天天作善事,叫尼姑起來念唸經,相反地,尼姑天天叫屠夫起來殺生。

想想這則故事所得到的啟示,到底他們是什麼因緣 ? 一對好朋友互相扶持,互相幫助,但當看到對方的缺點,甚至犯法的事,我們會因為不好意思而不去提點,還是會開忠明義地老實講出問題所在 ?

親人是前世的好友,因為緣深,所以今生相聚。

朋友是前世的親人,因為曾經緣深,所以今生留戀。

給你帶來煩惱的,多半是你前世傷害過的。

以下有四種關係,我們可以明白到父母與子女之間的緣份,原來皆是因果輪迴 :

第一種緣:報恩

在過去的人生中,你對孩子有恩並且非常有緣分。這輩子孩子投胎便是來報答你的對他的恩情。像這類孩子往往比較省心,聰明可愛,聽話懂事並且十分的有孝心。

你的晚年生活,孩子也會照顧得有條不紊。這就是為什麼我們要提倡大家廣結善緣的根本原因。你施給別人的恩惠越多,將來得到的回報也就越多。

第二種緣:報怨

上輩子你與現在的孩子是冤家仇人,老死不相往來的那種,孩子之所以會投胎認你做父母是因為他是來報怨的甚至是報仇的。

你可能不相信,哪有孩子是來報仇的呢?如果你家孩子從小就不聽話,大一點有主見了就到處惹事生非,搞得你家不像家,因為他錢財耗盡。像這樣的孩子就是來報怨的。

或許你會認為這都是沒有教育好的結果,現在不聽話的孩子,難道都是來報仇不成?那為什麼會出現這種現象呢?這就要問你在生活中是樂善好施多,還是總想著去佔別人便宜的時候多 ? 相信很多人都會想著怎麼去佔便宜,對於錢財方面過於斤斤計較,道理亦是如此。

第三種緣:討債

上輩子你欠了孩子的債並沒有還清,這輩子他要來找你要債,要夠了他便會離你而去。欠得越多那他就討得越多。通常情況下,欠得少的,一般孩子在三到四歲那樣子就因為某些事情離你而去,比如,事故、疾病等。要是欠得多的話,那就到孩子十一二歲甚至是大學畢業后離你而去,讓你痛不欲生。

第四種緣:還債

有討債的自然也就有還債的。像這種緣分就有點類似是來報恩的,不過兩者之間的區別還是挺明顯的。如果是孩子欠了你的債,欠得多的話,那麼他長大以後便會給父母優越的生活,讓你安享晚年。

而如果是欠得少的話,成大以後,自然而然也就不會給予你太多,每個月少得可憐的生活費,有時父母你還要倒貼到孩子的身上。

以上四種關係可以投放在自己與身邊人,你會發現人與人之間都離不開「報恩、報怨、討債、還債」的因果關係。

