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反對美墨圍牆飽受右翼威脅 德州蝴蝶保育中心被迫關閉

環球社會熱點 15:37 2022/02/04

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美國前總統特朗普大力主張修建美墨圍墻阻截非法移民，但德州一間蝴蝶保育中心不滿破壞生態，反對興建美墨圍墻。這間蝴蝶保育中心宣布由於飽受右翼示威者威脅，憂慮遊客及員工安全而被迫無限期關閉中心。

德州家長不滿特朗普變惡霸 要求學校下架米歇爾傳記 【下一頁】

位於德州的The National Butterfly Center不滿圍墻會破壞保育中心的植物和200多種蝴蝶的棲息地，曾於2017年提出訴訟試圖阻止特朗普（Donald Trump）政府修建圍墻工程。

右翼人士指控這間蝴蝶保育中心協助人口販子，並聲稱中心正協助將無證移民帶到美國。

特朗普任內的美國前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），上月28日至30日於中心附近舉行集會，大批右翼人士聚集於當地，中心當時一度關閉。

Taylor Swift成美大學新課程 學生爭崩頭搶上堂 【下一頁】

保育中心周四（3日）發聲明表示由於近期右翼示威者針對中心的攻擊增加，宣布無限期關閉。該中心表示將繼續向員工支付薪金，強調員工不應因誹謗攻擊造成的意外業務中斷而蒙受損失。

北美蝴蝶協會主席兼創始人Jeffrey Glassberg表示，中心期待當政府機構及專業人士協助應對情況後，可盡快對外重新開放。

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責任編輯：鄭錦玲

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