【2022壬寅虎年】專家教開運水晶布局　亂用粉晶反招爛桃花

踏入新一年自然希望有個好開始，除了玄學上的風水擺件有助提高運勢外，亦可選擇用晶石。玄學命運塔羅師阿炭根據晶石的屬性，配合虎年九宮飛星布局，分享職場催運晶石布局，助大家來年行個好運。

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阿炭指，水晶有分五行屬性，也如玄學般講求形相學，故與風水命理有著微妙且不可分的關於，同樣亦是為何水晶可配合流年的九宮飛星，以助催運擋剎。

今年正北方迎來一白貪狼星，它主人緣、交際、桃花，有利結交朋友，建議選用具柔和特質的月亮石原石，和天青石球來帶動人緣。雖然貪狼星旺「桃花」，但阿灰解釋此「桃花」帶旺的主要是不含愛情、姻緣成分的人際關係。加上，「貪狼」屬水，若以一般常聽到的粉晶、草莓晶等火屬性水晶催此方位的桃花，當中的成效或質素恐怕有所保留。

如果想催旺愛情和姻緣，好讓自己在虎年交個好伴侶，今年可以在正南方，用屬火或屬木的水晶，催旺主感情、姻緣、喜慶，且屬火的九紫右弼星，建議粉晶球或粉晶樹。阿灰補充，想與另一半共諧連理的戀人，或是想在來年生個「小老虎」的人，同樣可以用方法催運。

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兩方位催旺財運 五行忌金、木

今年八白左輔星（即財位）在東北方，阿炭指，該星位屬土，可以擺放屬火的水晶催旺財運。他建議可在辦公桌上的東北位放置瑪瑙蟾蜍或聚寶盆，但要留意五行中，木剋土，所以切忌放置植物，或是綠螢石、綠幽靈等屬木的水晶。

旺財運的除了八白左輔星外，還有今年位於西北方的六白武曲星。六白武曲星屬金，故可以屬土的黃晶擺件催旺財運，如黃晶樹。晶石樹的「樹枝」呈擴散形狀，令其功效較具擴展性，攻擊性或針對性較低，可以吸取更多來至四方八面的財氣。阿炭指，如在西北方位置礦物性質較重的擺件，如天鐵，可催旺事業運，而且有利創業。惟火剋金，因此不宜在西北方擺放紅、紫、橙等火屬水晶。

今年文昌位在東南方，有利於考試、讀書寫字，在學或從事文職人士可以選擇放文昌塔或螢石柱的木屬性的擺件。而柱狀晶石，尖頂指向上方，目標較單一，且針對性強，有助將運勢集中發展。

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記者：殷凱怡

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