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【網絡串流】Dolby收購Millicast串流平台　為直播增即時互動元素

科技 15:06 2022/02/04

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(Dolby官方圖片)

杜比實驗室（Dolby Laboratories）宣布收購實時超低延遲（Ultra-low-latency）影片開發平台 Millicast，估計可結合該公司的 Dolby.io 技術，進行更高質素及低聲畫延遲的串流直播，令商家或企業能夠最實時方式進行直播，包括音樂會及視像會議等。

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據網站（Techcrunch）報道，Millicast 成立於 2018 年，是基於 WebRTC 的開發者平台，可提供高質素網絡影片及聲音直播，如：會議、音樂會及拍賣等，甚至可與 Zoom等網絡串流平台使用，而Millicast 平台是一款企業版產品，每月費用495 美元（約$3,856港元），月費更包括500GB CND 寬頻。

據悉，若 Dolby.io 平台引入 Millicast 的超低延遲技術，就能以低於500 豪秒方式同步傳輸高質量訊號至超過 60,000 名觀眾。

【網絡安全】不法分子以免費車票作招徠　生產力局籲市民提防釣魚電郵騙局

Dolby.io 高級副總裁 Marie Huwe 表示，市場正需要更實時及高質量的直播活動，是次收購Millicast 平台合作讓開發人員和企業更容易以串流傳輸實時內容，體驗有如現場一樣的直播甚至互動，另外，他補充，收購的另一目的是希望能夠應用有高流量需求的虛擬直播世界，不過Dolby 並未公布今次的收購作價。

責任編輯：向頌勤

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