【私隱危機】改裝滅聲版AirTag驚現拍賣網 賣家辯稱用作對付小偷

蘋果去年推出的物品追蹤器AirTags，近日有人將之改裝，移除其內部的揚聲器，並於拍賣網上以超過原價一倍出售。儘管賣家辯稱改裝是出於良好動機，但其做法卻再一次引起大眾關注這類迷你物品追蹤器在私隱方面的潛在問題。

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AirTag旨在協助用戶尋回丟失的個人物品，機身內置了揚聲器方便用戶搜尋。由於AirTag單個售價只需239港元，成本非常低廉加上外形迷你，因此亦有可能被犯罪分子用作偷偷追蹤他人之用，因此蘋果設計到當AirTag與主人分開一段時間後，便會自動發出聲響。

不過近日在Etsy上的一位賣家JTEE3D，出售了一款移除了內部揚聲器的AirTag，以破壞蘋果的安全保護措施。產品名為Silent AirTag，售價77.5美元（約605港元），比起原價239港元高出一截，外形看起來亦與原版幾乎相同，分別在於在裝置底部開了一個小孔，以切斷內部的揚聲器。

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國際知名的民權組織「電子前哨基金會」（Electronic Frontier Foundation），其網絡安全主管Eva Galperin，近日在推文中對此表達了擔憂。賣家JTEE3D隨後亦將產品下架，並發表聲明強調改裝目的是為了減少注目。當放置了AirTag的單車或汽車不幸被盜，揚聲器靜音會使AirTag更難被小偷發現，改裝目的並非為了跟蹤他人。

儘管如此，Galperin擔心改裝後的AirTag，很容易被濫用於其他邪惡目的。「任何以這種方式抓捕小偷的東西，也是完美的跟蹤工具。這就是為什麼蘋果將AirTag宣傳為追蹤失物，而不是尋回被竊物品的工具。」

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責任編輯：嚴浩文