拜登證實ISIS領袖自爆身亡 直斥其不願面對罪行懦弱

美國總統拜登周四（3日）表示，美軍特種部隊周三（2日）突擊敘利亞西北部時，伊斯蘭國（ISIS）最高領導人庫雷希引爆炸彈，炸死自己及家人。拜登指讚揚特種部隊為世界消除ISIS恐怖主義威脅，並指庫雷希自爆身亡的懦弱行為，造成無辜平民死亡。

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拜登（Joe Biden）周四證實，美軍凌晨突襲敘利亞西北部一處住所時，ISIS最高領導人庫雷希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi）引爆炸彈，炸死自己、妻子及兩名子女。

拜登讚揚特種部隊勇敢行動，剷除恐怖主義組織領導人，突顯美國在全球消除恐怖主義威脅的能力，稱會採取果斷行動保護國民及盟友。拜登續指，庫雷希藏身之處有小童及平民，為避免空襲造成平民死傷，決定派出特種部隊突襲。拜登形容庫雷希自爆身亡屬懦弱行為，不願面對所犯下的罪行，更拖累家人。

國防部發言人柯比（John Kirby）指，行動造成9人死亡，包括4名平民，沒有美軍人員傷亡。特種部隊在建築物一樓及二樓疏散10人，包括8名兒童。

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據悉，美軍幾個月前已掌握情報，得知庫雷希與家人居住目標建築物三樓，從未離開過住所，只透過網絡指揮恐怖行動。而住在一樓家庭亦不知道樓上兩層住有庫雷希及其他ISIS成員。

這亦是美軍自2019年擊斃ISIS前領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的行動以來，在當地發動最大規模的突擊行動。ISIS在巴格達迪死後不久，即任命庫雷希為新領袖。

華府表示，庫雷希涉及指揮ISIS在去年阿富汗發動襲擊，造成多名海軍陸戰隊成員死亡、以及對伊拉克北部雅茲迪族（Yazidi）進行種族清洗。

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責任編輯：郭麗明