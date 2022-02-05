【網絡熱話】網上猜謎遊戲Wordle爆紅　一文看清還有哪些版本（附教學）

▲ 「Wordle」免費猜字遊戲近日紅遍全球，最近更被《紐約時報》以7位數美元收購。

「Wordle」免費猜字遊戲近日紅遍全球，遊戲去年10月推出，至今年1月中已增至30萬玩家，現時每日更有逾百萬人遊玩，最近更被《紐約時報》以7位數美元收購。除了原來的英文版，其實Wordle還有許多不同的版本，例如：粵拼版「Zidou」、倉頡版「JNDLE」以及數字版「Nerdle」等。

【遊戲熱話】Wordle風靡全球！ Google設計趣味彩蛋、Twitter封鎖爆料Bot

【元宇宙】企業藉元宇宙 虛擬世界建自家園區

由英國軟件工程師Josh Wardle在疫情期間開發的「Wordle」，是一款網頁版、免申請帳號、免費的益智猜字遊戲。玩法相當簡單，Wordle玩家每日可猜「一個」由5個字母組成的英文單詞，每天只有6次機會。

玩家可會透過顏色的提示來猜出正確答案。如果輸入的英文字母未有出現在答案裡，方塊就會顯示為灰色；而英文字母正確但位置錯誤，方塊則會顯示黃色；要是英文字母及位置同樣正確就會顯示為綠色。猜對後，玩家更可將結果放到社交媒體上或傳送信息予朋友分享。

Wordle連結請按此

而這款遊戲更衍生了不少二創版本，包括香港語言學家劉擇明創作的粵拼版「Zidou」。玩法與英文版一樣，只是變成粵語拼音版本。而粵拼版更會在猜過的拼音旁邊，寫明該拼音所表述的中文字詞，讓玩家能更了解廣東話的發音和知識。

Zidou連結請按此

此外，還有由Samuel Lo改製的倉頡版「JNDLE字道」，猜測由五個倉頡碼組成的字詞。

JNDLE字道連結請按此

除了字詞外，也有猜算式遊戲「Nerdle」，謎底一共八個「字」，每個「字」都是「0至9、+-×÷=」其中之一，八個字會組成一個正確的算式，所以一定包含一個「=」，「=」右邊必須是個數字，不能是其他算式，算式會依循算則，也就是「先乘除後加減」。而同樣地，玩家可以顏色猜測結果，綠色為「字」和位置都正確、紫色為有這個「字」但位置不對、黑色則是沒有這個「字」。

Nerdle連結請按此

如果覺得每日只有一關，只猜一字太無聊，現時還有「Wordle Unlimited」任玩版。

Wordle unlimited連結請按此

除了以上提及的版本，其實Wordle還有許多不同版本選擇，有興趣的朋友可以【按此】了解更多。

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：