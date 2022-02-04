  • 17°C
香港時間 : 2022204日 (五) 15:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保走塑】領展75個商場2月起停派雨傘膠袋　另斥130萬購環保雨天裝置

Hot Talk 14:33 2022/02/04

分享：

【環保走塑】領展75個商場2月起停派雨傘膠袋　另斥130萬購環保雨天裝置

領展 （00823） 宣布，集團在香港的全線物業，包括75個商場，2月1日起推出「拜拜遮袋」環保行動，停止派發雨傘膠袋，以減低即棄塑膠產品對環境造成的影響。

領展表示，調查顯示，香港單是一個雨季便消耗及即棄超過1,400萬個雨傘膠袋，集團除停止派發即棄的雨傘膠袋，並已斥資130萬元添置環保設置在雨天使用，包括：增設吹地機、出入口鋪上地毯並以膠紙固定、放置雨傘除水器、增設「小心地滑」告示牌，同時加強清潔人手，在下雨天增派人手抹地。

    點擊圖片放大
    +2

領展行政總裁王國龍表示，雨傘膠袋無疑非常方便好用，但希望公眾明白，即使是微不足道的生活習慣，日積月累也會為環境帶來破壞性影響。他續指，解決塑膠污染，推動減少使用單次使用的塑膠用品，需要社會共識及同心努力，但總要有人帶頭改變，因此決定由領展的全線物業做起。

相關文章：

【可持續發展】煤氣推原創動畫推廣ESG　讓孩童早日培養環保的生活習慣

【ESG】信和今年提前完成減塑目標　以回收及升級再造環保聖誕樹賀聖誕

【國際油價】紐約期油升穿90美元見逾7年高位　石油石化股有追捧

【異動股】海底撈紅盤升8%冠藍籌　內地餐飲股造好、呷哺呷哺奈雪的茶升6%

開啟hket App，閱讀全文

港股 領展房產基金（00823） 物業 王國龍 走塑 產品 領展 商場 香港

上一篇文章

【港股市況】恒生指數尾市升800點　阿里巴巴、滙豐、友邦齊升5%（不斷更新）

下一篇文章

中華煤氣3現價可買入嗎？ 港華智慧能源1083更值搏？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數尾市升800點　阿里巴巴、滙豐、友邦齊升5%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數尾市升800點　阿里巴巴、滙豐、友邦齊升5%（不斷更新）
【英國加息】滙豐倫敦越58關較港漲6%　英倫銀行加息0.25厘　近半委員籲加0.5厘
【英國加息】滙豐倫敦越58關較港漲6%　英倫銀行加息0.25厘　近半委員籲加0.5厘
【第五波疫情】政府指或進一步收緊社交距離措施　第五波疫情更為嚴峻
【第五波疫情】政府指或進一步收緊社交距離措施　第五波疫情更為嚴峻
【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
【開市9點半】港股虎年有望紅盤高開　滙豐阿里外圍急升　高盛估計滙豐股息率將升至7厘
【開市9點半】港股虎年有望紅盤高開　滙豐阿里外圍急升　高盛估計滙豐股息率將升至7厘
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨升177點、納指期貨升近2%（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨升177點、納指期貨升近2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款