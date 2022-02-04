▲ 【環保走塑】領展75個商場2月起停派雨傘膠袋 另斥130萬購環保雨天裝置

領展 （00823） 宣布，集團在香港的全線物業，包括75個商場，2月1日起推出「拜拜遮袋」環保行動，停止派發雨傘膠袋，以減低即棄塑膠產品對環境造成的影響。

領展表示，調查顯示，香港單是一個雨季便消耗及即棄超過1,400萬個雨傘膠袋，集團除停止派發即棄的雨傘膠袋，並已斥資130萬元添置環保設置在雨天使用，包括：增設吹地機、出入口鋪上地毯並以膠紙固定、放置雨傘除水器、增設「小心地滑」告示牌，同時加強清潔人手，在下雨天增派人手抹地。

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領展行政總裁王國龍表示，雨傘膠袋無疑非常方便好用，但希望公眾明白，即使是微不足道的生活習慣，日積月累也會為環境帶來破壞性影響。他續指，解決塑膠污染，推動減少使用單次使用的塑膠用品，需要社會共識及同心努力，但總要有人帶頭改變，因此決定由領展的全線物業做起。

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