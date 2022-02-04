【職場待遇】美國最佳工作前50位　IT職位薪酬最優厚　首位企業架構師年薪過百萬

有荀工年薪過百萬，疫情下又可以在家工作，職位更有過萬個空缺等待求職者。據招聘平台 Glassdoor 公布，2022年的年度美國最佳50個工作報告顯示，科技行業的職位繼續位列榜首。

是次調查顯示，排名首位的職位空缺為企業架構師（Enterprise Architect），負責的工作包括設計硬件、軟件和網絡應用程式，並須與他人合作，幫助企業實現和維護其數碼化戰略。

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這職位的年薪中位數達144,997美元（約1,130,000港元）。而在Glassdoor上顯示，目前有約1.4萬個職位空缺，職位滿意度以5分為滿分中，也有4.1。

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企業架構師年薪高 培訓費用也不少

不過，這職位年薪高也有原因。據StudyDataScience.org表示，要成為企業架構師須花費較長時間，除了具有相關工作經驗，還有學歷要求也較高，即是需要支付較多學費，完成有關學業。

據指，職位要求具備信息技術的大學學位，以及有關企業架構的碩士課程資格。然而，學費也是令門檻更高的因素。StudyDataScience.org指，企業架構和業務轉型的碩士專業研究課程，每學期的費用有機會達11,093美元（約8.6萬港元）。

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求職者擁有該些資格後也要留意，能否長期從事這工作。因為職位須長期處理較密集、數據量較大的工作，每日需要在電腦屏幕前，花費很多時間。

事實上，近年與電腦相關的工作愈來愈求才若渴。據調查顯示，前10名的職位也是電腦的職位。另外，由於疫情下大家面對更多壓力，也令相關職位上榜，例如第22位的精神科醫生，以及第34位的心理學家。

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責任編輯：馬意文