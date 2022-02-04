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【國際油價】紐約期油升穿90美元見逾7年高位　石油石化股有追捧

股市 14:27 2022/02/04

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【國際油價】紐約期油升穿90美元見逾7年高位　石油石化股有追捧

繼布蘭特期油後，紐約期油周四亦升穿每桶90美元，後者是2014年10月以來首次。石油石化股今亦炒上。

俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結，地緣政局緊張隨時阻礙能源供應，刺激國際油價走高。紐約期油連升6日，周五亞洲市時段最高曾升至90.99美元。單計年初至今，紐約期油累計升幅已達21%。

布蘭特期油早於上周已升穿90美元水平，周五亞洲市時段高見91.64美元。布油錄三連升，年初至今累計升幅為17.6%。

中石油 （00857） 升2.6%，中海油 （00883） 及中石化 （00386） 雙雙升逾1%。中海油服 （02883） 漲3.7%，昆侖能源 （00135） 亦升約3%。

就在國際油價愈升愈強之際，花旗對油價採取逆向投資策略，籲對12月紐約期油開淡倉，料油價屆時下試每桶82.39美元。該行指出，1至3月是能源市場的周期性高峰，惟各國最快料於第二季起增加供應，目前供應緊張的局面屆時料開始扭轉為供應過剩。至於去年起出現的強勁需求，則預期隨著環球經濟復甦放緩而減慢。

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【油服股】中海油服：油價處上升軌道將帶動油服市場回暖　今年對市場審慎樂觀

【國際油價】俄烏局勢緊張+加息憂慮 紐約期油曾挫逾3%

 

港股 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 石油石化股 中國石油股份（00857） 投資策略 花旗銀行 石油 昆侖能源（00135） 布蘭特期油

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