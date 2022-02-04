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【大行報告】瑞信：小米上季業績料升14%　今年或因投資電動車令成本上升、惟股價回落已反映弱勢

股市 14:14 2022/02/04

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【大行報告】瑞信：小米上季業績料升14%　今年或因投資電動車令成本上升、惟股價回落已反映近期弱勢

瑞信發表研究報告，預料小米 （01810） 去年第四季度收入按年上升14%至806億元（人民幣‧下同），按季升3%，略低於市場預期2%，經調整純利料按年升36%至43億元人民幣，符市場預期。小米現升約0.9%，報16.54元。

【港股市況】恒生指數午後初段升逾700點　阿里巴巴、友邦升逾5%　滙豐升逾4%（不斷更新）

瑞信估計，小米上季毛利率料按年增加1個百分點至17.1%，即按季跌0.8個百分點。據IDC數據顯示，小米上季手機出貨量料僅增4%，至4500萬部，全球市佔率約12.4%，但該行表示，由於手機平均售價提升，手機收入望可增18%至503億元，有望可抵銷晶片緊張和表現或勝市場預期。

投資電動車致營運開支上升

該行又估計，小米2022年全年收入按年增長22%至3,930億元，毛利則按年跌1.1個百分點至16.7%。由於電動車業務處早期投資階段，營運開支（OPEX）或按年增23%，料盈利增長6%至228億元。瑞信認為近期小米股價回落已反映最近弱勢，目標價下調至24.2元，維持「跑贏大市」評級。

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編輯：姚卓然

港股 藍籌股 手機設備股 智能手機 小米集團－W（01810）

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