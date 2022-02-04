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德州家長不滿特朗普變惡霸 要求學校下架米歇爾傳記

環球社會熱點 14:15 2022/02/04

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種族平權近年成為西方社會關注議題，美國前總統奧巴馬與夫人米歇爾也不時就種族議題發聲。但德州有家長投訴一本以米歇爾為主題的傳記，指這本書將另一名前總統特朗普塑造成惡霸，要求學校圖書館將這本兒童書籍下架。

Taylor Swift成美大學新課程 學生爭崩頭搶上堂 【下一頁】

美國全國廣播公司（NBC）報道，涉事的書籍名為《Michelle Obama: Political Icon》。這本書並非由米歇爾（Michelle Obama）本人撰寫，但是一本關於以她為主題的兒童書籍。

德州有家長指控米歇爾這本書灌輸左翼思想，聲稱書本內容不公平地將特朗普（Donald Trump）描繪成惡霸，使兒童對特朗普持有負面看法。

這名家長更聲稱這本書助長了針對白人的反向種族主義，試圖令白人女童或少女相信她們說話的方式，在現今社會文化上是不可接受的方式。

英歌手Ed Sheeran擬種樹消碳足跡 反被轟不減反增 【下一頁】

這本書的作者Heather Schwartz不贊成禁書，指兒童閱讀書本能安全地學習艱深話題、發掘新視角以及探索這個世界。

據悉，德州保守派政治人物及家長近期作出大規模禁書要求，試圖禁止學校將數百本涉及種族、性取向和性的書籍上架。

有家長希望學校將一本講述黑人奧運選手Wilma Rudolph生平的圖書下架，原因是書中提到Rudolph在40年代於田納西州成長時面對的種族歧視。

有其他家長甚至建議學校用聖經來替換4本關於種族主義的書籍。但上述大部分要求都遭到德州學區駁回。

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責任編輯：鄭錦玲

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