【電動車】安全帶提示系統失靈　Tesla擬召回逾80萬輛電動車

▲ 據外媒《arstechnica》報道，涉事的電動車包括新款Modex S和Model X，以及部分Model 3 和Model Y車型。（法新社）

電動車製造商特斯拉（Tesla）的安全問題一直受到外界質疑，近日又再出現安全帶提示失靈問題。Tesla日前發布一項召回計劃，通知美國國家公路交通安全管理局將召回817,143輛電動車，因為這批電動車啟動後，即使司機未有繫好安全帶，亦不會發出提示聲響，或造成安全問題。

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據外媒《arstechnica》報道，涉事的電動車包括新款Modex S和Model X，以及部分Model 3 和Model Y車型。報告提到，如果司機沒有繫好安全帶，車輛就算行駛速度超過22公里/小時，安全帶提示也未發出聲響。根據美國聯邦汽車安全標準，當車輛行駛但司機未有繫上安全帶時，汽車需發出提示噪音以提醒司機繫回安全帶。

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報告提到，這漏洞是由韓國汽車測試與研究機構發現，該機構在1月初通知Tesla，而Tesla在確認問題後立即啟動這項召回決定。

現時Tesla已向仍在生產線的上述車款進行修復措施，並會在2月份內為已經行駛中的車輛發送OTA軟件更新，解決相關漏洞。

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責任編輯：陳卓賢