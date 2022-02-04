  • 17°C
香港時間 : 2022204日 (五) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】安全帶提示系統失靈　Tesla擬召回逾80萬輛電動車

科技 14:05 2022/02/04

分享：

據外媒《arstechnica》報道，涉事的電動車包括新款Modex S和Model X，以及部分Model 3 和Model Y車型。（法新社）

電動車製造商特斯拉（Tesla）的安全問題一直受到外界質疑，近日又再出現安全帶提示失靈問題。Tesla日前發布一項召回計劃，通知美國國家公路交通安全管理局將召回817,143輛電動車，因為這批電動車啟動後，即使司機未有繫好安全帶，亦不會發出提示聲響，或造成安全問題。

【電動車】2030年美電動車充電站數量超越油站　仍不足應付需求

據外媒《arstechnica》報道，涉事的電動車包括新款Modex S和Model X，以及部分Model 3 和Model Y車型。報告提到，如果司機沒有繫好安全帶，車輛就算行駛速度超過22公里/小時，安全帶提示也未發出聲響。根據美國聯邦汽車安全標準，當車輛行駛但司機未有繫上安全帶時，汽車需發出提示噪音以提醒司機繫回安全帶。

【Tesla安全漏洞】免費軟件TeslaMate存漏洞　遙距控制全球25輛Tesla

報告提到，這漏洞是由韓國汽車測試與研究機構發現，該機構在1月初通知Tesla，而Tesla在確認問題後立即啟動這項召回決定。

現時Tesla已向仍在生產線的上述車款進行修復措施，並會在2月份內為已經行駛中的車輛發送OTA軟件更新，解決相關漏洞。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電動車】松下斥資54億元擴建工廠　擬2023年量產新型Tesla鋰電池
2022/01/25
【電動車】松下斥資54億元擴建工廠　擬2023年量產新型Tesla鋰電池
【電動車】Tesla擬印度推廣電動車　馬斯克：須克服當地政府很多障礙
2022/01/13
【電動車】Tesla擬印度推廣電動車　馬斯克：須克服當地政府很多障礙
【Tesla】Tesla稱霸內地高端SUV市場　 Model Y去年銷售近17萬輛
2022/01/14
【Tesla】Tesla稱霸內地高端SUV市場　 Model Y去年銷售近17萬輛
【電動車】加快開發電動車　通用汽車今年計劃增聘8000名技術員工
2022/01/27
【電動車】加快開發電動車　通用汽車今年計劃增聘8000名技術員工

你可能感興趣

【電動車】松下斥資54億元擴建工廠　擬2023年量產新型Tesla鋰電池
11:30 2022/01/25
【電動車】松下斥資54億元擴建工廠　擬2023年量產新型Tesla鋰電池
【電動車】Tesla擬印度推廣電動車　馬斯克：須克服當地政府很多障礙
17:13 2022/01/13
【電動車】Tesla擬印度推廣電動車　馬斯克：須克服當地政府很多障礙
【Tesla】Tesla稱霸內地高端SUV市場　 Model Y去年銷售近17萬輛
17:30 2022/01/14
【Tesla】Tesla稱霸內地高端SUV市場　 Model Y去年銷售近17萬輛
Tesla 電動車 交通 汽車

下一篇文章

【NFT】GameStop夥Immutable X　進軍NFT市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷熱話】芯片持續短缺　Sony再下調PS5銷售預測
【機迷熱話】芯片持續短缺　Sony再下調PS5銷售預測
【北京冬奧】或存在惡意網路活動　FBI籲選手用拋棄式手機
【北京冬奧】或存在惡意網路活動　FBI籲選手用拋棄式手機
【電動飛機】全球首架全電動客機將起飛　充電半小時可飛814公里
【電動飛機】全球首架全電動客機將起飛　充電半小時可飛814公里
【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像　可錄動畫+變表情貼圖
【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像　可錄動畫+變表情貼圖
【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
【VPN】兩大VPN供應商　NordVPN及Surfshark宣布合併
【VPN】兩大VPN供應商　NordVPN及Surfshark宣布合併
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款