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【2022壬寅虎年】職場水晶攻略　化解是非口角要點做？

10:00 2022/02/06

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玄學命運塔羅師阿炭根據晶石的屬性，配合虎年九宮飛星凶星的方位，分享如何在辦公室擺放催運晶石，化解流年不順。

踏入虎年，人人都渴望新一年事事順意。除了玄學上的風水擺件有助提高運勢外，亦可選擇用晶石。玄學命運塔羅師阿炭根據晶石的屬性，配合虎年九宮飛星凶星的方位，分享如何在辦公室擺放催運晶石，化解流年不順。

【2022壬寅虎年】市民過年減拜年外賣　食市生意叫苦徬徨

阿炭指，今年的三煞位在正北方，最忌動土及變動，否則會帶來災難。若然零售店鋪的門口面向北方，將會迎來較多難應付的客人。2022壬寅虎年，三煞屬火局，想要化解三煞所帶來的不順，需要以水制火，因此可於北面放置屬水的水晶，如月亮石原石化解。

以晶柱避是非　黑曜石吸病氣

職場最怕口角、是非，因此阿炭建議可以在正西方放置黑曜石球或白晶柱，化解屬金的七赤破軍星所帶來的口舌之爭。若然從事娛樂事業，或是工作上需要靠名氣的人士，可選用香薰，將不好的口舌之事，變成可帶旺自身工作的名氣。

另外，阿炭特別提到今年正東方的是非位，三碧祿存星主官非，如果老閣或管理層的辦公房間是位處於正東方的話，要小心流年或易惹官非。若然打工人士發現其辦公桌的正東方是面向上司的房間，與上司的關係恐怕會因祿存星影響而變差，流年難免成為上司的「出氣袋」。想要洩走祿存星的厄氣，可以針對其木屬性，以火化解。建議選用人緣性質較重的火屬性，如粉晶球、草莓晶樹，或是紫晶柱。

今年被稱為災難之星的五黃廉貞星入中宮位，不聚氣，所以影響不大。反而需留意西南方的二黑病符位，如該位置有門或是走廊，人流從西南而來的話，會更影響健康。建議用黑曜石葫蘆或是黑碧璽，吸走該方位的霉氣厄運。

    點擊圖片放大

 

本網以系列形式報道有關2022壬寅虎年，12生肖運勢、風水旺位布局及新年留意事項。其他專題報道可見：

【2022壬寅虎年】專家教開運水晶布局　亂用粉晶反招爛桃花

【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　龍鼠無吉星凡事不宜

記者：殷凱怡

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