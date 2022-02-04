【網絡安全隱患】微軟發表Cyber Signals報告　揭去年攔截710億次攻擊

▲ 微軟指出，去年共阻止了近710億次網絡攻擊。

疫情持續為企業帶來新挑戰，尤其當遙距或混合辦公模式愈見普及，企業和員工比以往更容易受黑客攻擊。微軟（Microsoft）昨（3日）發表《Cyber Signals》報告，闡述了當前各種網絡威脅的最新研究和相關數據。微軟指出，去年共阻止了近710億次網絡攻擊。

【網絡安全】不法分子以免費車票作招徠 生產力局籲市民提防釣魚電郵騙局

【北京冬奧】或存在惡意網路活動 FBI籲選手用拋棄式手機

最新一季的《Cyber Signals》報告提及，微軟在2021年使用Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender for Office 365 以及Microsoft Azure Active Directory (AD) 共阻止了近710億次網絡攻擊。

其中Microsoft Defender for Endpoint阻止了超過96億個針對企業和消費者客戶設備的惡意軟件威脅；Office 365的Microsoft Defender則阻止了超過357億封針對企業和消費者客戶的網絡釣魚和其他惡意電子郵件；微軟Azure Active Directory則檢測並阻止了超過256億次透過暴力破解被盜密碼劫持企業客戶賬戶的嘗試。

微軟坦言，在過去兩年中，威脅一直在快速上升，但企業或個人用戶對身份認證，如多因素認證（MFA）和無密碼解決方案的採用卻依然很低。研究指出，在各行業中，截至2021年12月，使用微軟Cloud Identity Solution的Azure Active Directory（Azure AD）客戶中，只有22%實施了身份認證保護，該企對網絡安全現狀表示擔憂。

【支付卡安全】香港40萬張支付卡數據遭洩漏 最普遍盜取方法竟然靠估？

責任編輯：曾曉汶

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集：